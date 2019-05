Goldener Libori-Pfau kehrt zurück auf Kapellendach Fotostrecke

Foto: Jörn Hannemann

Für die Eigentümer, die Gemeinde St. Liborius, war das eine kleine Katastrophe, so Gerd Vieler vom Kirchenvorstand. Schließlich hat das Symbol, das an den Bistumsheiligen Liborius erinnert, mehr als 50 Jahre das Dach der Kapelle gekrönt. In den vergangenen 16 Monaten wurde der Pfau von Kunstschmied Günter Wiemers, der Zimmerei Peter Osterholz und den Restauratoren von Ars Colendi aufwändig restauriert und nun an seinen alten Platz gehoben. Die Kosten betrugen insgesamt mehr als 25.000 Euro.

Die Ausführungen der schwierigen Reparaturarbeiten sowie der Verankerung im Turm lag in den Händen des Kunstschlossers Günter Wiemers aus Paderborn, der schon einige Werke für den kirchlichen Bereich hergestellt hat: etwa das Kreuz auf dem Turm des Leokonviktes oder die großen geschmiedeten Bischofswappen vor dem Generalvikariat und dem Leokonvikt.

Dort kann er sich sogar im Wind drehen. Diese Fähigkeit hatte er zuvor eingebüßt und bot damit viel Angriffsfläche. In acht Wochen wird der Pfau als Mittelpunkt der Liborikirmes in neuem Glanz