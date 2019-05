Paderborn (WB/mai). Hätte es Heinz Nixdorf gefallen, dass ihm in seiner Heimatstadt ein Denkmal gesetzt wird, wie die FDP es gestern im Kulturausschuss beantragt hat ? »Ich bin mir nicht sicher, ob das in seinem Sinne und dem seiner Familie wäre«, sagte Sabine Kramm (Grüne).

Die Verdienste des Computerpioniers für die Stadt seien unbestritten, und deshalb gebe es den Heinz-Nixdorf-Ring, die Heinz-Nixdorf-Gesamtschule und vor allem das Heinz-Nixdorf-Museumsforum, das die Stadt jährlich mit 500.000 Euro unterstütze, weil es sicher ebenso in seinem Sinne sei wie der Ahorn-Sportpark. Der Denkmalantrag sei den Grünen in dieser Hinsicht nicht innovativ genug.

Dieser Auffassung schloss sich Manfred Krugmann (SPD) an. Er regte an, ein ortstypisches Kunstwerk zu schaffen, das das digitale Erbe Nixdorfs mit dem Thema digitale Stadt vereine. »Für derartige Projekte, zum Beispiel durch den Verein Paderborner Kreaturen, gibt es auch Fördermöglichkeiten über das Heimatministerium«, sagt er. Wolfgang Glunz (CDU) regte an, dass der Antrag zurückgezogen werden sollte. »Zunächst muss doch mit der Familie gesprochen werden, bevor man eine solche Diskussion in die Öffentlichkeit zerrt«, hätte er sich ein anderes Vorgehen der FDP in dieser Angelegenheit gewünscht.

Die hatte den Antrag vor allem auf Initiative der Jungen Liberalen gestellt, hatte Wolfgang Winter (FDP) zuvor erläutert. Und es sei ganz bestimmt kein Denkmal im Sinne eines Reiterstandbildes gemeint. »Deshalb ist unser Antrag bewusst offen gehalten, damit wir das hier diskutieren können.« Stephan Hoppe (FÜR Paderborn) plädierte dafür, einen Prüfauftrag für die Verwaltung zu formulieren, die zunächst mit der Familie und der Stiftung sprechen solle.

Beigeordneter Carsten Venherm sagte schließlich zu, dass die Stadtverwaltung den Gedanken mitnehmen und vertiefen werde. »Wir werden dann hier im Ausschuss noch einmal dazu berichten, denn die heute diskutierte Spannweite von dem im Antrag genannten Denkmal zu einem digitalen Kreativprojekt ist doch sehr groß.«