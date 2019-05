Paderborn (WB/bel). Mit einem Tanz-Flashmob vor dem Paderborner Rathaus am Donnerstagabend startete der mehrtägige Bundeswettbewerb »Jugend tanzt« in Paderborn. 800 Jugend­liche aus allen Bundesländern sind in 60 Gruppen angereist, um in verschiedenen Alterskategorien und Tanzformen anzutreten. In der Paderhalle konnten sich dann bei den Stellproben und Wertungstänzen am Donnerstag und Freitag interessierte Besucher bei freiem Eintritt ein Bild vom Können der Tänzer machen.