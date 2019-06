Paderborn (WB). »Nightwash« ist die Marke für Stand-up-Comedy in Deutschland und wurde 2016 hierfür mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet. Mit mehr als 200 Live-Terminen pro Jahr ist »Nightwash« zudem die erfolgreichste Live-Comedy-Show im deutschsprachigen Raum. Am Samstag, 15. Juni, kommt das Format an die Universität Paderborn.