An der Borchener Straße werden an diesem Donnerstag die Baustellenschilder abgeräumt. Foto: Oliver Schwabe

Paderborn (WB/itz). Die Borchener Straße in Paderborn ist wieder frei. Nach insgesamt sechs Jahren Bauzeit werden an diesem Donnerstag die Baustellenschilder an der wichtigen Einfallstraße abgeräumt. Die Einbahnstraßenregelung wird aufgehoben.