Paderborn (WB/mai/lb/jhan/viv). Gerade noch rechtzeitig ist es trocken geworden: Das Asta-Sommerfestival in Paderborn kann durchstarten. Die erwarteten 14.000 Besucher dürfen sich auf 23 Bands und Djs auf vier Bühnen sowie eine Indoor-DJ-Area freuen. Als Topact wird der Rapper RIN um 22.15 Uhr erwartet .

Unser Newsticker zum Sommerfestival

1 8.06 Uhr: Mit Ein Gruß gen Himmel verabschieden sich Massendefekt in diesem Augenblick von der Bühne. die Stimmung ist bestens, die Masse warmgetanzt. Ein super Auftakt der Musiker, die auch schon im Vorprogramm der Toten Hosen gespielt haben.

18.00 Uhr: Direkt am Eingang werden die Gäste am Sierra Tequila-Stand von den Lucha Libre-Wrestlern Marcel Krystek und Marco Wolf begrüßt. Madeleine Scholz findet‘s cool.

17.22 Uhr: Noch ist es überschaubar vor der Hauptbühne, doch Massendefekt machen ihrem Namen Ehre und locken die Massen mit ihrem deutschsprachigen Rock vor die Bühne. Die hat in diesem Jahr noch einen Ausleger bekommen, der Musiker und Fans noch näher zusammen bringt.

Ein paar Restkarten gibt es für Kurzentschlossene noch an der Tageskasse.

Das größte studentisch organisierte Festival

Das nach eigenen Angaben größte studentisch organisierte Festival machte im vergangenen Jahr durch die Diskussionen im Vorfeld auf sich aufmerksam. Die Proteste gegen die Gangsta-Rappa 187 Straßenbande waren am Ende so heftig, dass der Asta deren Auftritt aus Sicherheitsgründen kurzfristig absagte und die 257ers verpflichtete. Den Protest hatten die gewaltverherrlichenden und sexistischen Texte der Straßenbande ausgelöst.

Diese Diskussionen blieben in diesem Jahr aus. Allerdings hatte der Asta auch bereits im Vorfeld mehrere Interessengruppen in die Auswahl mit einbezogen. Viele Fans freuen sich heute Abend außerdem auf die Auftritte von Nura, Von wegen Lisbeth, Drunken Masters, Querbeat und Massendefekt. Aber auch den Fans von Clubmusic wird in zwei DJ Areas – drinnen und draußen – einiges geboten. Auf der Bühne des Uniradios L’Unico treten regional bekanntere Musiker auf.

In den vergangenen Jahren gab es beim Asta-Sommerfestival, das 1998 ins Leben gerufen wurde, immer wieder bekannte Headliner oder solche, die anschließend durchstarteten. Zu sehen und hören waren Fritz Kalkbrenner (2018), Sportfreunde Stiller und Alexander Marcus (2017), Fettes Brot und SDP (2016), Ferris MC und Samy Deluxe (2015), Alligatoah (2014), Kraftklub und Dendemann (2013), Cro und Beginner (2012), Culcha Candela und Bosse (2011), Gentleman, Materia, Donots und Montreal (2010), Blumentopf (2009) sowie Wir sind Helden und Clueso (2008).