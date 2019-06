Von Juliane Fröhling

Paderborn (WB). Der Name Jana Telgenbüscher dürfte mittlerweile vielen Musikliebhabern in Paderborn ein Begriff sein: Bereits mit ihrem fünften Lebensjahr hat sie an der Städtischen Musikschule ihren ersten Cello-Unterricht erhalten. Seitdem hat sie an zahlreichen Wettbewerben erfolgreich teilgenommen und war schon als Solistin bei mehreren Orchesterkonzerten zu hören.