Von Jürgen Vahle

Paderborn (WB). Eine Mehrheit im Paderborner Rat will, dass über den Neubau der Stadtverwaltung am Abdinghof erneut abgestimmt wird. Das wird aus einem gemeinsamen Antrag der Fraktionen SPD, Die Grünen, Linkspartei/offene Liste, FBI/Freie Wähler, FDP, Für Paderborn und LKR für die Sitzung am 18. Juni deutlich.