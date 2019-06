Das 54 Hektar große Areal der Barker-Kaserne soll zu einem Stadtlabor werden, in dem neue Projekte zu den Themen integrierte Stadtentwicklung und Digitalisierung erprobt werden können. . Foto: Stadt Paderborn

Von Maike Stahl

Paderborn (WB). Schnelles Internet und die Möglichkeit, Dinge online zu erledigen, machen eine Stadt nicht allein modern und lebenswert. Vielmehr sollen die neuen Informationstechniken auch in den Bereichen Ökologie, soziales Zusammenleben und Teilhabe neue Perspektiven eröffnen. Wie eine solche »Smart City« gestaltet werden kann, will Paderborn am Beispiel des Barker-Kasernengeländes zeigen.