Paderborn (WV). Im St.-Vincenz-Krankenhaus in Paderborn wird am Donnerstag, 13. Juni, um 18 Uhr ein Vortrag zum Thema »Der tödliche Herzinfarkt: Wie kann ich mich sinnvoll schützen?« angeboten. Der international anerkannte Spezialist Professor Andreas Götte (Chefarzt der Medizinischen Klinik II) gibt einen Überblick über die Diagnostik und Behandlungsoptionen sowie Vorsorgemöglichkeiten.

Ein Herzinfarkt wird durch einen Verschluss beziehungsweise eine hochgradige Einengung eines oder mehrerer Herz-Kranzgefäße verursacht. Hierdurch kommt es zu einer unzureichenden Sauerstoffversorgung des Herzmuskels, die zum Absterben von Herzmuskelzellen führt.

»Um den Schaden am Herzmuskel möglichst gering zu halten bzw. Komplikationen abzuwenden, muss schnellstens behandelt werden«, erklärt Chefarzt Professor Götte: »Ein Herzinfarkt ist immer ein Notfall, bei dem jede Minute zählt. Wählen Sie 112 am Telefon, wenn Sie einen Herzinfarkt vermuten!«

Tipps zum Thema Vorsorge

In seinem Vortrag erklärt der Herzspezialist, wie ein Herzinfarkt diagnostiziert und behandelt werden kann. Zudem gibt es umfangreiche Informationen zum Thema »Vorsorge«. Als Risikofaktoren gelten beispielsweise Bluthochdruck, Nikotinkonsum, Diabetes mellitus sowie familiäre Vorbelastung.

Prof. Dr. Götte gibt zudem wertvolle Tipps, worauf Ersthelfer achten sollten. »Viele Menschen haben die Angst, während einer Wiederbelebungsmaßnahme etwas falsch zu machen. Das Einzige, was man aber falsch machen kann, ist untätig zu sein«, weiß der Chefarzt. Nur durch den sofortigen Beginn der Reanimation können Patienten vor Folgeschäden bewahrt werden. Es ist dem Chefarzt daher ein besonderes Anliegen, der Bevölkerung die Angst zu nehmen und über die Reanimation aufzuklären.

Die Veranstaltung ist kostenlos und findet in der Cafeteria des St.- Vincenz-Krankenhauses Paderborn (Am Busdorf 2, Paderborn) statt. Interessierte können sich im Sekretariat der Klinik unter Telefon 05251/86-1651 oder per E-Mail an fragen-sie-vincenz@vincenz.de anmelden.