Alle zwei Jahre treffen sich Volkstanzgruppen im Paderborner Land für die Jugendfestwoche. Einige sind schon alte Hasen wie die Iren, die zum 28. Mal zu Gast sind. Andere, wie die Gruppe aus Bosnien, nehmen zum ersten Mal teil. Was sie alle teilen, ist die Freude am Volkstanz und die Neugierde auf die grenz- und kulturüberschreitenden Begegnungen.

Das Programm

Eröffnet wird die 33. Internationale Jugendfest­woche am Sonntag, 16. Juni, um 15 Uhr unterhalb der Wewelsburg (bei Regen in der Sälzerhalle Salzkotten).

Tänzerische und kulinarische Highlights werden am Donnerstag, 20. Juni, um 14.30 Uhr auf dem Gut Böddeken geboten. Die Tanzgruppen zeigen gemeinsame Tänze und auf dem internationalen Markt können Spezialitäten wie Speck und Käse gekauft werden. Um 18.30 Uhr schließt sich ein musikalischer Abend im Innenhof des Gutes Böddeken an (bei Regen Pfarrkirche Steinhausen).

Am Freitag, 21. Juni, treten die Volkstanzgruppen von 14 Uhr an in der Paderborner Innenstadt auf. Der Höhepunkt für die Zuschauer ist der Galaabend am Freitag, 21. Juni, um 19.30 Uhr in der Paderhalle. Dort zeigen alle Volksgruppen die besten Tänze mit komplizierten Figuren und akrobatischen Einlagen. Karten hierfür sind erhältlich beim Kreisjugendamt per E-Mail an MelcherM@kreis-paderborn.de oder unter Telefon 05251/3085121.

Die Abschlussveranstaltung mit dem Bekenntnis zum Frieden beginnt am Samstag, 22. Juni, um 16.30 Uhr im Friedenstal bei Wewelsburg (bei Regen in Jesuitenkirche).