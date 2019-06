Auf dem Gelände der Alanbrooke-Kaserne sollen 240 geförderte Wohnungen entstehen, die komplett in Hand der kommunalen Wohnungsgesellschaft bleiben sollen. Foto: Jörn Hannemann

Paderborn (WB/mai). Die Paderborner Wohnungsgesellschaft (WPG) soll verpflichtet werden, die Grundstücke für die geplanten 240 Sozialwohnungen ausschließlich selbst zu nutzen. Mit einem entsprechenden Antrag für die Sondersitzung des Stadtrates am Dienstag, 18. Juni (17 Uhr, Rathaus), reagieren SPD, Linksfraktion, Grüne, FDP, FBI, Für Paderborn und LKR auf die Forderung des Paderborner Wirtschaftsbündnisses, dass der Bau geförderter Wohnungen in der Hand Privater bleiben soll .

Für ihren Antrag hätten die genannten Fraktionen eine Mehrheit. Dem Gesellschaftervertrag für die WPG hatte am 15. November auch die CDU zugestimmt , die die Gründung im März vergangenen Jahres noch abgelehnt hatte.

Die sieben Fraktionen begründen ihren Vorstoß damit, dass die Übertragung aller 240 geplanten geförderten Wohneinheiten an die WPG ein rechtssicheres und infolge des engen Zeitplans terminlich belastbares Verfahren garantiere. Sie sichere überdies die finanziellen Effekte aus der Verbilligungsrichtlinie und aus den Förderprogrammen für die kommunale Wohnungsgesellschaft, ermögliche gefördertes Wohnen und trage zu einer Mietkostendämpfung bei. Die Stadt konnte das Kasernengelände entsprechend der so genannten Verbilligungsrichtlinie erheblich günstiger erwerben, weil sie sich verpflichtet hat, innerhalb von fünf Jahren 240 geförderte Wohneinheiten zu schaffen.

Den Vorstoß der Privatwirtschaft hatte im Vorfeld bereits die SPD scharf kritisiert. »Die Kommune entwickelt, die heimische Privatwirtschaft kassiert staatliche Fördergelder zum Wohnungsbau und nimmt zusätzlich noch die verbilligte Abgabe von Grundstücken in Höhe von 25.000 Euro pro Wohneinheit auf dem Konversionsgelände in Anspruch – so einfach stellt sich die Welt der Paderborner Wirtschaftslobby dar«, befürchteten die Vorsitzenden der Paderborner SPD, Julia Lakirdakis-Stefanou und Manfred Krugmann, und bewerteten den entsprechenden Vorstoß als Versuch, die vom Rat beschlossene WPG doch noch zu verhindern.

Die Erklärung der Wirtschaftsvertreter sei ausschließlich von »handfesten finanziellen Verwertungsinteressen« getragen. Mit der WGP solle ein unliebsamer Konkurrent blockiert werden mit dem Argument, die heimische Immobilienwirtschaft schützen zu wollen, und der Aussage, dass Wohnungen von Privatinvestoren günstiger zu bauen sind.