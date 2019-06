Das würde bedeuten, dass private Akteure der Wohnungswirtschaft sich an diesem Teil der Entwicklung nicht mehr beteiligen dürften, kritisiert Stadtverbandsvorsitzender Daniel Sieveke. Behandelt wird der Antrag am Dienstag, 18. Juni (17 Uhr, Rathaus).

Für diese Sitzung hat die CDU-Ratsfraktion nun einen eigenen Antrag gestellt. Er beinhaltet, dass die geförderten Wohneinheiten sowohl durch die WPG als auch durch weitere Bauherren realisiert werden sollen. Die Vergabe an Total- beziehungsweise Generalunternehmer soll ausgeschlossen werden. In der Begründung heißt es, die CDU bekenne sich zu dem Beschluss, dass im Bereich Alanbrooke insgesamt 240 Wohneinheiten für den geförderten Wohnungsbau realisiert werden. »Wir sind aber der Ansicht, dass bei diesem Vorhaben der städtischen Wohnungsgesellschaft die Grundsätze der sozialen Marktwirtschaft nicht ausgehebelt werden dürfen«, lautet die Begründung des Antrags. Neben der öffentlichen Hand müssten auch weitere Bauherren zum Zuge kommen.

»Warum glauben die Antragsparteien offenbar, dass die neue Wohnungsgesellschaft so viel besser in Mietpreisen, Qualität, dauerhafter Instandhaltung und auch Architektur et cetera Wohnraum für die zukünftigen Mieter schaffen kann als jeder andere mögliche Anbieter?«, fragt Sieveke. Es gehe doch um die Schaffung nachhaltig attraktiver Wohnräume für alle, die in Paderborn zu Recht gut leben wollen. »Warum dürfen an dieser gemeinschaftlichen Herausforderung nicht auch die Privaten mitarbeiten?«

Sieveke befürchtet darüber hinaus, dass damit ein neuer Grundsatz für die weiteren Konversionsprojekte zementiert werde. »Das sendet ein schlimmes Signal, auch an engagierte Mittelständler und alle wohnungswirtschaftlichen Akteure in unserer Stadt, oft ja bekanntlich auch kleine, familienbasierte Projektpartner, im Bereich des geförderten Wohnraums auf den Konversionsflächen zukünftig nicht mehr erwünscht zu sein. Soziale Marktwirtschaft sieht anders aus«, sagt Sieveke.

Die jüngsten Ausführungen der SPD als Replik auf den Diskussionsbeitrag des Paderborner Wirtschaftsbündnisses zeigten, »was von der einst stolzen Sozialdemokratie übergeblieben ist, wenn nach Art eines Kevin-Kühnert-Kommunismus verantwortungsvolles Unternehmertum, zuletzt bewiesen am Bruktererweg und Dr.-Rörig-Damm, mit raffgierigem Kapitalismus verwechselt wird«, mutmaßt der Stadtverbandsvorsitzende und appelliert an die Ratsmitglieder, »sich wieder der Sozialen Marktwirtschaft zu besinnen und dem vorliegenden Antrag nicht zuzustimmen«. In der Bewältigung der Konversion und in der Paderborner Wohnungspolitik seien Partnerschaften gefordert, kein Klassenkampf. Öffentliche Hand und privates Unternehmertum könnten gemeinsam viel Gutes erreichen.