Paderborn (WB). Wie zufrieden sind Kinder in den Kitas des Kreises und der Stadt Paderborn? Diesem wichtigen Thema nimmt sich der Jugendamtselternbeirat des Kreises Paderborn – kurz JAEB – nun mit einer Onlineumfrage an.

Die repräsentative Umfrage umfasst nach Angaben des Kreises und der Stadt Paderborn elf Fragen und ein Bemerkungsfeld, in dem offene Fragen, Wünsche und Anregungen notiert werden können.

Außer Fragen, was Eltern vom jeweiligen Personalschlüssel halten, gebe es vielerlei Fragen, ob Eltern eine individuelle Betreuung sehen, das Essen ausgewogen genug ist oder ob ein zweites beitragsfreies Jahr eine sinnvolle Entlastung für die Familien wäre.

Die Auswertung erfolge über ein professionelles Umfrageportal, so dass die Auswertungen direkt in einem persönlichen Gespräch an Landrat Müller übergeben werden könnten.

Die Onlineumfrage ist am Samstag, 15. Juni, gestartet. Der Jugendamtselternbeirat hofft, dass sich möglichst viele Eltern an der Umfrage beteiligen und bestenfalls auch andere Eltern auf diese Aktion aufmerksam machen.