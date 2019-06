Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). Let’s Dance 2019 ist Geschichte. Am Freitagabend fand in Köln das Finale der aktuellen Staffel des Senders RTL statt. Doch für die beiden Paderborner Tanztrainer Erich Klann und Oana Nechiti geht die Show weiter. Allerdings sind sie dabei nicht an der Seite von Promis zu sehen, denen sie das Tanzen beibringen. Stattdessen darf das Traumpaar endlich mal zusammen tanzen.

»Die Große Profi-Challenge« lautet der Titel der RTL-TV-Premiere, die am 27. Juni (20.15 Uhr) gesendet wird. Hier können die Tanzprofis aus »Let’s Dance« zeigen, was wirklich in ihnen steckt. Für Oana Nechiti, die mit Erich Klann in Borchen wohnt und in Elsen eine Tanzschule betreibt, ist die Teilnahme an der Profi Challenge eine ganz besondere Herausforderung. Es ist das sportliche Comeback der Tänzerin, die zuletzt an der Seite von Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Xavier Naidoo in der Jury der Gesangsshow »Deutschland sucht den Superstar« (DSDS) gesessen hat.

Vor einem halben Jahr hatte sich Oana Nechiti eine Verletzung zugezogen

Vor einem halben Jahr hatte sich Oana bei einem Auftritt eine schmerzhafte Verletzung zugezogen, die sie förmlich aus den Schuhen gehauen hat: »Nach einer Hebefigur bin ich falsch aufgekommen. Dabei habe ich mir den großen Zeh gebrochen«, erzählt sie. Tanzen, hohe Schuhe: All das war in den vergangen Monaten tabu. Stattdessen ging sie zeitweise an Krücken. Umso mehr freut sie sich, dass die Produktionsfirma von »Let’s Dance« mit dem neuen Show-Format »Profi Challenge« ihr die Chance gibt, gemeinsam mit ihrem Lebenspartner auf die Bühne zurückzukehren.

Der 32-jährige Tänzer und Choreograph hatte in der jüngsten »Let’s Dance«-Staffel der Sportlerin Sabrina Mockenhaupt die Schritte und Figuren beigebracht. Die Läuferin tat sich mit dem Tanzen allerdings sichtlich schwer. Die TV-Reise endete bereits mit der sechsten Show. Erich Klann blickt trotzdem dankbar zurück: »Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.« Mocki sei ein lustiger Mensch, er habe die Zeit – abgesehen von einer Grippe – genießen können.

Für die »Profi Challenge« in der eigenen Tanzschule in Elsen trainiert

Mit allen ehemaligen Tanzpartnern aus den vergangenen Staffeln verbinde sie eine Freundschaft, berichten Klann und Nechiti. Wobei Menschen unterschiedlicher nicht sein könnten: In den vergangenen Jahren trainierte Erich Klann bereits Eisschnellläuferin Anni Friesinger, Unternehmerin Judith Williams oder auch Victoria Swarowski aus der gleichnamigen Schmuck-Dynastie. Oana Nechiti tanzte schon mit Schauspieler Ralf Bauer oder dem Comedy-Schwergewicht Faisal Kawusi. Dazwischen lagen Welten.

»Mit einem Tanzprofi wie Erich zu tanzen bedeutet, dass es viel mehr auf Details und Feinheiten ankommt, als bei einem Promi. Es geht sehr stark um Ausdruck. Wir werden zeigen, was wir fühlen«, erzählt Oana Nechiti glücklich.

Für die »Profi Challenge« hat das Paar in der eigenen Tanzschule in Elsen trainiert. Mit dabei war ein TV-Team von RTL. »Normalerweise trainiere ich jeden Tag. Wegen des Bruchs habe ich 158 Tage nichts machen können. Das Tanzen klappt aber schon wieder ganz gut«, ist die Unternehmerin und Mutter zufrieden mit ihrer Rückkehr aufs Parkett.

Was das Paar in der Show zeigen wird, ist streng geheim. Nur so viel: »Wir lassen es auf unsere Art und Weise krachen!«, sagt Erich Klann und schmunzelt.

Junge Familie zieht in Kürze um

Nach dem Auftritt ist die bekannte »Let’s Dance«-Jury aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzàlez an der Reihe, um den Tanz zu beurteilen. Die Punkte verteilt aber zum Schluss das Studio-Publikum. Alle Tanz-Profis der RTL-Show seien auf ihre Weise erstklassig, sagen Erich und Oana mit Blick auf die starke Konkurrenz. Einen Favoriten gebe es noch nicht.

Erstmals werden sich Oana Nechiti und Erich Klann, die auf ihren siebenjährigen Sohn Nikolas sehr stolz sind, auch ganz privat im TV zeigen. In Kürze zieht die junge Familie um. Wenn die Schulferien beginnen, gönnen sich die beiden TV-Promis mit ihrem Niki einen ausgedehnten Urlaub. Familienzeit!

Und wie geht es danach weiter? Im Herbst ist Oana Nechiti wieder bei DSDS in der Jury zu erleben. Parallel dazu will Erich Klann das Tanzschul-Angebot für Erwachsene ausdehnen. Vielen Paaren fehle die Möglichkeit, die erlernten Schritte und Figuren auszuprobieren. »Wir wollen Menschen in Bewegung bringen – körperlich und emotional. Wir arbeiten daher an einem neuen Format«, verrät der Tanzlehrer. Und Let’s Dance 2020? Dazu gibt es noch keine Entscheidung.