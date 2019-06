Von Meike Oblau

Unter Beweis stellen mussten das die ungewöhnlich besohlten Schafe aber nicht: Rechtzeitig zum Gartenfest hatten sich die Wolken am Samstag verzogen, je später es wurde, desto sonniger wurde es auch, zur Freude der Aussteller und der Besucher. Lediglich mit dem Wind hatte so manch einer zu kämpfen. Wie oft sich Petra Haarmann zum Beispiel am Wochenende bückte, um ihren umgewehten Rosenstöcke wieder aufzurichten? Sie hat es nicht gezählt. »Aber das ist Qualitäts- und keine Industrieware, die Rosen können das ab«, berichtet sie. Für die Thedinghausenerin von »16 Eichen Rosenschätze« ist es eine Premiere in Schloß Neuhaus. 120 Rosensorten hat sie extra nach Paderborn gekarrt. Im Trend seien dieses Jahr vor allem Rosen mit mehrfarbigen Blüten und jene, die in tiefstem Lila erstrahlen.

Einen nicht ganz so weiten Weg hat Rüdiger Sander hinter sich, er ist aus Büren gekommen, um seine Gartenmöbel im Alu-Design zu präsentieren. Hingucker ist dabei eine Sitzbank, die einer Isetta nachempfunden ist – und die echte Isetta steht passenderweise zum Vergleich direkt daneben.

Zum 20. Mal öffneten die Gartentage »Hedera & Bux« am Samstag ihre Tore. Ob das Konzept im kommenden Jahr so weiterverfolgt wird, ist noch unklar. Den 20. Geburtstag aber feierten die Organisatoren jedenfalls unter dem Motto »Golden Twenties«. Dazu erklang die passende Musik aus den Lautsprechern, verkleidete Barbiere und Schuhputzer boten ihre Dienstleistungen an, Tanzdarbietungen und floristische Beiträge waren ebenfalls an die »wilden 20er« angelehnt. Besonders beliebt bei Hobbyfotografen: Die Mittelachse des Schlosses mit einer Open-Air-Galerie zum Thema »100 Jahre Bauhaus«.

Auch am Sonntag, 16. Juni, sind die Gartentage noch einmal bis 19 Uhr geöffnet.