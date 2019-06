Von Matthias Band

Paderborn (WB). »Was ist die frohe Botschaft, die Jesus gebracht hat«, fragt Weih­bischof Hubert Berenbrinker die etwa 2000 Kinder, Eltern und Großeltern, die am Sonntag an der 13. Kinderwallfahrt des Erzbistums Paderborn teilnehmen. Die Antwort eines Kommunionkindes: »Ich liebe Euch!« »Ja, das ist die wichtigste Nachricht: Gott hat Euch alle lieb«, sagt der Weihbischof.

Die Kinderwallfahrt, die seit 1995 alle zwei Jahre stattfindet, stand dieses Mal unter dem Motto »#Nachricht von Gott!«. In der Katechese während der Heiligen Messe unter freien Himmel auf dem Schützenplatz liest Weih­bischof Berenbrinker Nachrichten von Kommunionkindern der Jahre 2018 und 2019 vor, die bereits im Vorfeld der Wallfahrt per E-Mail verschickt worden waren. Luisa schreibt: »Hallo, ich möchte Dir sagen: Ich bin froh, dass es Dich gibt und weil Du immer bei uns bist. Liebe Grüße Luisa.« Bennet schreibt: »Hallo, lieber Gott, ich freue mich schon auf die Kinderwallfahrt. Schick uns bitte gutes Wetter! Ich gehe noch in die 4. Klasse und wechsle bald auf eine andere Schule. Irgendwie freue ich mich schon. Aber irgendwie habe ich auch ein wenig Angst. Pass bitte Ende August noch ein bisschen besser auf mich auf. DANKE, Dein Bennet« Wer im Vorfeld der Wallfahrt keine Nachricht geschrieben hatte, kann dies an einem Terminal mit Tablets nachholen. Die Nachrichten werden auf eine Leinwand über­tragen.

Weihbischof Berenbrinker gibt Autogramme

»Es ist auch wichtig für die Kinder, dass sie erleben, dass Kirche groß ist, dass wir eine große Gemeinschaft sind«, sagt Weihbischof Berenbrinker, der nach dem Gottesdienst noch zahlreiche Autogramme auf Bildern, Karten und T-Shirts geben muss.

Nach der Messe können die Kinder verschiedene Angebote wahrnehmen: Auf der Hauptbühne spielt die Kinderrockband Randale. Johnny Lamprecht und sein Trommelzauber animieren zum rhythmischem Mitmachen. Im Hansesaal lässt Schauspieler Christoph Tiemann bei einem Live-Hörspiel »Die drei ???« Fälle lösen. Auch der Mitmachtzirkus San Pedro Piccolini aus Werl ist vor Ort. Bildhauer Michael Diwo lädt in seiner Kinder-Bildhauerei zum kreativen Gestalten ein. Es gibt einen Kletterturm, einen Lebend-Kicker und zwei Escape-Rooms. Zudem können die Kinder ihre Wallfahrts-T-Shirts, die sie bekommen hatten, bemalen.

Teilnehmer loben das vielseitige Angebot für Kinder

Christiane Müller aus Fröndenberg bei Unna, die mit ihrem Sohn Mattis (8) und weiteren sieben Familien nach Paderborn gekommen ist, erlebt ihre erste Kinderwallfahrt: »Ich finde es sehr schön hier. Beim Gottesdienst herrschte eine tolle Atmosphäre. Und es gibt so viele Angebote für Kinder.« Der Gottesdienst wurde musikalisch von einem Kinderchor aus Meschede unter der Leitung von Dekanatsmusikerin Barbara Grundhoff gestaltet. Nach Angaben des Erzbistums nutzten viele Kinder auch das Angebot einer Domwallfahrt, um die Paderborner ­Bischofskirche kennenzulernen.

Erzbistum sucht neuen Koordinator für Kinderwallfahrt

Wie das Erzbistum bekannt gab, wird derzeit ein neuer Koordinator für die Kinderwallfahrt gesucht. Andreas Altemeier, der sich als Leiter des Referats Ehe und Familie im Generalvikariat um die vergangenen neun Wallfahrten gekümmert hat, übernimmt die Leitung des Bereichs »Kindertageseinrichtungen«. »Ich gebe die Aufgabe gerne ab, aber ein Auge ist auch ein bisschen feucht«, sagt Altemeier, der die mehr als 500 Kindertageseinrichtungen im Erzbistum als pastorale Orte ausbauen will. Altemeier: »Das ist der erste Ort, wo wir viel stärker als bislang mit Familien in Kontakt treten wollen.«