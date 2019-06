Benhausen (WB/vah). Das gibt es in der Paderborner Schützenlandschaft äußerst selten: Bernd ­Petermeier hat an Pfingsten in Benhausen den Adler von der Stange geholt und sich damit exakt 25 Jahre nach seiner ersten Regentschaft erneut den wichtigsten Titel des Vereins gesichert.

Der 49-Jährige ist damit nicht nur amtierender König, sondern auch Jubelkönig und Kaiser in einer Person. »Ich hab einfach Spaß an der Sache«, berichtet der »Wiederholungstäter«, der auch Teile seines ehemaligen Hofstaats wieder an Bord hat. Sein Freund Johannes Rustemeier und dessen Frau Helga beispielsweise sowie Gudula Gockel.

Auch die amtierenden Benser Königin und Ehefrau der Majestät, Sandra Petermeier, war 1994 als Hofdame mit im Gefolge. Diesmal steht die Sparkassen-Angestellte (49) aber mit ihrem Mann an der Spitze des Festzuges. Die beiden Töchter Janine (15) und Lena (13) jubeln natürlich auch mit.

Schützenfest in Benhausen Fotostrecke

Foto: Jürgen Vahle

Für den Projektleiter der Firma Niewels stand schon lange fest: »Wenn ich ein zweites Mal König in Benhausen werde, dann in meinem Jubiläumsjahr.« Das gelang nach einem recht langen Schießen am Pfingstmontag mit dem 307. Schuss. Im Hofstaat feiern mit: Bianca und Rainer Kleinn (Königsoffizier), Helga und Johannes Rustemeier (Königsoffizier), Jenny und Markus Lohbusch, Gudula Gockel und Konrad Hoppe sowie Jo-Ann Dean und Jonas Tegethoff.

Das Schützenfest fand am Sonntag mit dem großen Festumzug durch den Ort seinen Höhepunkt. Die Königin glänzte in einem grandiosen Kleid. Bereits am Samstag hatte sich König Bernd Petermeier mit einer Rede an die Schützenbrüder gewandt. Diesmal waren es übrigens seine eigenen Worte. »Vor 25 Jahren habe sich eine vorgefertigte Rede meines Vaters genommen«, berichtet der passionierte Autoschrauber.

Premiere hatte am Sonntag auch der neue Oberst Norbert Glasmeyer. Er legte einen souveränen Auftritt hin und hielt seine Festansprache, nachdem das Mikro ausgefallen war, kurzerhand mit fester Stimme, die über den gesamten Schützenplatz dröhnte.

Das Schützenfest in Benhausen wird an diesem Montag um 8.30 Uhr mit dem Antreten fortgesetzt.