Paderborn (WB). Bei einem tragischen Verkehrsunfall ist in Paderborn am frühen Sonntagabend ein Kleinkind lebensgefährlich verletzt worden. Das zweijährige Mädchen war im Thüringer Weg von einem Auto erfasst worden und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.