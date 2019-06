Christina Krengel (links) und Susanne Paleschke aus der Verbraucherzentrale Paderborn haben es in jedem dritten Fall mit Problemen beim Thema Energie zu tun. Die Beratung zu diesem Thema ist kostenlos. Foto: Maike Stahl

Von Maike Stahl

Paderborn (WB). 7357 Anfragen von Menschen, die einen Rat brauchen, haben die Verbraucherzentrale Paderborn im vergangenen Jahr erreicht. Daraus resultierten 1867 Rechtsberatungen. »Besonders auffällig in Paderborn ist der Anteil der Rechtsberatungen zum Thema Energie mit 34 Prozent«, sagt Susanne Paleschke.

Die Leiterin der Beratungsstelle in Paderborn stellt zudem fest, dass die Beratungen anspruchsvoller werden. »Zum einen liegt das an den Themen, zum anderen aber auch daran, dass komplexe Sachverhalte für viele Menschen nur schwer zu verstehen sind.« Unter anderem zeige sich, dass die Flüchtlinge im Verbraucheralltag mit all seinen Tücken angekommen seien.

»In diesen Fällen können wir unseren Anspruch, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, gar nicht immer erfüllen und übernehmen über die Beratung hinaus per entsprechender Vollmacht auch die Rechtsvertretung«, sagt Susanne Paleschke.

Fallstricke bei der Telekommunikation

Die Themen hätten auch in dieser Gruppe der Ratsuchenden von Fragen der Existenzsicherung über Fallstricke bei der Telekommunikation und Probleme mit dem Energieversorger bis hin zu Beratungen rund um Datenschutz gereicht. Zudem hätten sich viele verunsicherte Dieselbesitzer in Sachen Musterfeststellungsklage an die Verbraucherzentrale gewandt. »Außerdem gab es auch 2018 wieder viele Anfrage zu den klassischen Abzockmethoden der Inkassobranche«, berichtet sie.

Dazu zählten Fälle wie der eines Paderborner Rentners, der für zehn Minuten unberechtigten Parkens auf einem Privatgrundstück, 107,46 Euro bezahlen sollte (wir berichteten im März). Die Firma Parkcollect, die laut Paleschke zur Inkassofirma Euro Collect GmbH in Würselen gehört, schickte ihm die Rechnung im Auftrag des Grundstücksbesitzers. »Viele Inkassounternehmen blähen die Forderungen auf«, haben die Leiterin der Verbraucherzentrale und ihre Kolleginnen festgestellt.

Ähnliches gelte, wenn eine EC-Kartenzahlung nicht gebucht werden könne, weil jemand zum Beispiel das Konto gewechselt hat. »Allein die Auskunft der Bank, wem das Konto gehört, schlägt gerne mit 30 bis 40 Euro zu Buche, obwohl das nur ein Blick in den Computer ist. Schreibt ein Inkassounternehmen die Mahnung werden dafür weitere 70 Euro fällig. Das ist vollkommen überzogen, wenn man in der Drogerie einen neuen Lippenstift mit Karte bezahlen wollte, und regt die Betroffenen entsprechend auf.«

Zweifelhafte Anbieter-Boni

Im Themenbereich Energie gehe es häufig um beim Anbieterwechsel versprochene Boni, die dann nicht ausgezahlt werden, oder um angeblich telefonisch abgeschlossene ungewollte Wechsel des Tarifs oder sogar des Anbieters. »Die Branche ist sehr aktiv und verursacht eine Menge Stress«, sagt Paleschke. Außerdem gehe es in den Beratungen oft darum, eine Bezugsunterbrechung wegen ausstehender Forderungen zu vermeiden. »Dabei entdecken wir dann manchmal auch Ungereimtheiten in den Abrechnungen«, sagt Susanne Paleschke.

Das Thema Energie spielte auch im Beratungsbereich eine große Rolle, ergänzt Energieberaterin Christina Krengel. »Die Paderborner loten Einsparpotenziale in diesem Bereich mit unserer Hilfe aus.« Eine Energieberatung in den Räumen der Verbraucherzentrale sei seit Beginn des Jahres kostenlos, so dass sie mit weiterem Zuspruch rechnet.

40 Veranstaltungen und 296 Beratungsgespräche verzeichnet sie für 2018 im Umweltbereich. Die Zahl der Aktionen im öffentlichen Raum und der Schulveranstaltungen steige.

»Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt die Menschen«, hat Krengel festgestellt. Für 2019 hat sie sich vorgenommen, Paderborn als Refill-Stadt zu machen. »Das heißt, dass jeder der eine Trinkflasche dabei hat, diese in teilnehmenden Geschäften und Einrichtungen mit Leitungswasser nachfüllen darf.«