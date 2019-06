Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). Wer soll die 240 Wohnungen auf dem Gelände der Alanbrooke-Kaserne bauen – die städtische Wohnungsbaugesellschaft oder Private? An diesem Dienstag soll der Rat die Entscheidung fällen. Das Bündnis aus Wirtschaft und Handwerk will zumindest eines auf keinen Fall: ein »städtisches Monopol«.

Die Sorgenfalten bei den Vertretern der fünf Verbände sind tief. Es gehe um Aufträge in einer Größenordnung von 60 Millionen Euro, behaupten sie. Diese gingen den heimischen Baufirmen und Handwerkern womöglich verloren, wenn die städtische Baugesellschaft allein zum Zuge käme und ein Generalunternehmer mit der Realisierung beauftragt werde. Das erklärte Peter Gödde, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Paderborn-Lippe, der heimische Arbeitsplätze bedroht sieht. Seine Befürchtung: Vielen Mitgliedern im Rat von SPD, Grüne, FDP, FBI, LKR, Für Paderborn und Linke sei die Tragweite der Entscheidung nicht klar. Sein Vorwurf geht an die Verwaltung, die die Parteien nicht umfassend informiert habe.

In drei Jahren 2305 neue Wohnungen in Paderborn

Zusammen mit Gabriele Schäfers (Arbeitgeberverband), Jürgen Behlke (Industrie- und Handelskammer), Friedhelm Koch (Haus- und Grundeigentümerverein) sowie Thorsten Mertens (Spar- und Bauverein) appellierte Gödde am Montag erneut an die Politik, die Bebauung mit 240 geförderten Wohnungen nicht allein der städtischen Baugesellschaft zu überlassen. »Das wäre die falsche Entscheidung«, machte er deutlich.

Die Wohnungsbaugesellschaft sei gegründet worden, so Alexander Prior vom Spar- und Bauverein, um dem vermeintlichen Wohnungsmangel zu begegnen. Der sei aber faktisch nicht vorhanden, erläuterte er. Im Gegenteil: Der Bedarf sei in naher Zukunft und mittelfristig mehr als gedeckt, so Prior. Von Januar 2016 bis Dezember 2018 seien in Paderborn 2305 Wohnungen mit einer Wohnfläche von 235.000 Quadratmetern genehmigt worden. Hinzu kämen aktuelle Bebauungen und Baulandausweisungen mit mehr als 1900 Wohneinheiten. Hinzu kämen noch einmal 900 Wohneinheiten aus Beständen der Briten.

Und noch etwas: Die wohnberechtigte Bevölkerung sei seit November 2018 um 1605 Personen zurück gegangen. Ursächlich dafür sei die neue Zweitwohnsitzsteuer, die zu einer Bereinigung der Statistik geführt habe. Allerdings gebe es eine Liste mit rund 700 Personen, die sich wohnungstechnisch verändern wollten.

Prior räumte auch mit dem Argument auf, die städtische Baugesellschaft werde Wohnraum für sozial Schwache schaffen. Tatsächlich werde mit einem geplanten Quadratmeterpreis von 6,20 Euro jeder Hartz-IV-Satz für »angemessene Mieten« übertroffen.

Peter Gödde warnte: »Hier droht eine falsche Entscheidung des Rates.« Jürgen Behlke und Friedhelm Koch ergänzten, dass das, was Unternehmen leisten könnten, nicht von der öffentlichen Hand übernommen werden dürfe. Gödde appellierte daher an die Politiker, sich in der Sitzung an diesem Dienstag nicht festzulegen, sondern die Tür für weitere Gespräche mit der Wirtschaft offen zu halten. Ansonsten werde man eine Klage gegen den Beschluss prüfen. Soweit müsse es aber nicht kommen.