»Ab 2020 gibt es die drei verschiedenen Ausbildungsgänge im Bereich Altenpflege, Krankenpflege und Kinderkrankenpflege in der bisherigen Form nicht mehr«, sagt Jürgen Grosser, Geschäftsführung Bildung und Unternehmensentwicklung St.-Johannisstift.

»Es wird nur noch eine generalistische Pflegeausbildung zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann geben. Eine Entwicklung, die wir sehr begrüßen.« Martin Wolf, Vorstandssprecher St.-Johannisstift, ergänzt: »Wir freuen uns sehr, dass wir dies gemeinsam mit dem St.-Vincenz-Campus für Gesundheitsfachberufe realisieren können.«

Pflegeausbildung

»Generalistische Pflegeausbildung« meint eine neue zeitgemäße Pflegeausbildung, die die bisherigen Ausbildungen der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege verbindet. Mit dem neuen Berufsabschluss »Pflegefachfrau« oder »Pflegefachmann« können die examinierten Fachkräfte in allen Pflegebereichen arbeiten. Geregelt ist die generalistische Ausbildung im Pflegeberufereformgesetz. Die neue Ausbildungsform gibt es ab Januar 2020. Der Ausbildungsstart im St.-Johannisstift ist am 1. März und 1. September 2020 und am St.-Vincenz-Campus für Gesundheitsfachberufe am 1. April und 1. Oktober 2020. Bewerbungen per Mail an pflegeausbildung@johannisstift.de oder im Internet www.vincenz.de/karriere