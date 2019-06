Im Juli räumen die Briten die Häuser in den Wohnquartieren – wie in der Raabestraße. Foto: Lukas Brekenkamp

Als erstes geben die Briten den Sportplatz am Piepenturmweg an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) zurück. Das wird am 30. August erfolgen. Der 7. November ist der Stichtag für die Barker Barracks sowie die in Paderborn und Sennelager ansässigen Naafi-Shops. Zum 21. November folgen dann die Dempsey Kaserne samt Kindertagesstätte und Wohngebäude.

Bereits im Juli geben die Briten außerdem die Wohnquartiere Asseburg-/Jahn-/Rathenaustraße mit 94 Wohneinheiten, die Wohnsiedlung Arndt-/Raabe-/Uhlandstraße mit 143 Wohneinheiten sowie ein Doppelhaus mit zwei Wohneinheiten an der Husarenstraße frei.

BImA will Wohnungen selbst vermieten

Warnecke verwies darauf, dass die BImA entgegen der bisherigen Vorgehensweise offenbar plane, Wohnungen selbst zu vermieten. Damit träte in Paderborn neben der städtischen Wohnungsgesellschaft noch ein weiterer Akteur in Konkurrenz zu den vorhandenen Vermietern. Welche Auswirkungen das auf die städtische Wohnungsgesellschaft haben könnte, wurde in der Sitzung nicht vertieft.

Außerdem informierte Claudia Warnecke den Rat darüber, dass nun auch der Haushaltsausschuss des Bundestages dem Kauf der Alanbrooke-Kaserne zugestimmt habe. Damit ist die Stadt Eigentümerin. Einen Tag der offenen Tür in der Kaserne wird es für die Bürger am Sonntag, 21. Juli, geben. Der Rat ist am 10. Juli zu Gast.