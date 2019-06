Paderborn (WB). Wer Enten füttert, obwohl dies in Paderborn verboten ist, tut den Enten nichts Gutes und schadet dazu auch noch dem Gewässer selbst. Aktuell sei dies besonders im Falle des Fischsterbens am Riemekekolk und dem starken Algenwachstum in diesem Gewässer zu beobachten, teilte die Stadt in einer Erklärung mit.