Von Ingo Schmitz

Wie am Mittwoch berichtet, haben sich die sieben Fraktionen aus SPD, Grüne, FDP, Linksfraktion, FBI, LKR und Für Paderborn mit 32 zu 31 Stimmen gegen die CDU durchgesetzt. Damit ist der Weg frei, dass die Stadt die 240 öffentlich geförderten Wohnungen auf dem Gelände der Alanbrooke-Kaserne über die neue WGP selbst errichtet und vermietet. Im Vorfeld hatte es heftige Kritik an dem Vorhaben von den Paderborner Wirtschaftsverbänden gegeben – allen voran Kreishandwerkerschaft, Arbeitgeberverband, Industrie- und Handelskammer, Haus- und Grundeigentümerverein sowie Spar- und Bauverein. Sie hatten zahlreiche Fakten präsentiert, dass die öffentlich geförderten Wohnungen von privater Hand zu realisieren seien.

Im Rat ging es zur Sache

Auch im Rat ging es heftig zur Sache. Alexander Jacobs (CDU) machte deutlich, dass man erhebliche Zweifel daran habe, dass die Stadt in der Lage sei, in dem knappen Zeitfenster von fünf Jahren das Projekt in Gänze zu planen und umzusetzen. Ansonsten bestehe die Gefahr, Fördermittel wieder zurück geben zu müssen. Die Union sehe das Risiko, dass die WGP womöglich Verluste einfahren werde. Diese, so Jacobs, müssten dann alle Bürger tragen, da es sich ja um eine städtische Tochter handele. Er schlug daher vor, die WGP schrittweise wachsen zu lassen und die Baufelder für die 240 Wohneinheiten zwischen Stadt und den am Markt tätigen Immobilienfirmen aufzuteilen. Noch deutlicher wurde Jacobs mit Blick auf die heimische Wirtschaft, die womöglich bei einer städtischen Lösung bei den Aufträgen leer ausgehen werde. Dies gelte es zu verhindern, meinte Jacobs. »Unser aller Ziel muss es doch sein, die Wertschöpfung in Paderborn zu behalten.«

Es geht um 25.000 Euro Fördergelder pro geplanter Wohneinheit

Manfred Krugmann (SPD) warnte indes davor, die WGP zum Start mit weniger als 240 Wohneinheiten auszustatten. »Das wäre eine Feigenblatt-Entscheidung. Dadurch hätten wir eine schwache WGP«, berief er sich auf Aussagen von Projektentwicklern. Im Gegenteil: Man wolle die Gesellschaft mit einem soliden Startkapital ausstatten. Und dabei kämen eben die Finanzvorteile auf der Konversionsfläche gerade Recht: Insgesamt geht es um immerhin 25.000 Euro Fördergelder pro geplanter Wohneinheit für den öffentlich geförderten Wohnungsbau. Krugmann warf der CDU vor, sie wolle mit diesem Geld die Immobilienwirtschaft subventionieren, anstatt die WGP besser auszustatten. »Wir wollen mit dem Geld die Mieten dämpfen«, sagte Krugmann. Die von der CDU skizzierten Risiken sehe er nicht. Dr. Klaus Schröder reagierte zudem verärgert auf den Vorwurf der Wirtschaft, die WGP werde durch den Beschluss eine Monopolstellung bekommen. »Die 240 Wohnungen sind aber nur 30 Prozent der Baufelder«, sagte er. Für die Immobilienwirtschaft bliebe genügend übrig.

Kreishandwerkerschaft tief enttäuscht von der Entscheidung

Peter Gödde zeigte sich am Mittwoch tief enttäuscht von der Ratsentscheidung. Er glaube nicht daran, dass sich die Politik an die Aussage halten werde, die regionale Immobilienwirtschaft bei der Bebauung der Kasernen zu berücksichtigen. »Mir persönlich fehlt nach diesem Vorgang das Vertrauen in die Politik, dass die dort zuvor gemachten Zusagen auch eingehalten werden. Dieser Beschluss wird die Politikverdrossenheit weiter steigern«, meinte er. Gödde kündigte an, dass sich die Wirtschaftsvertreter in der kommenden Woche zum weiteren Vorgehen abstimmen werden.

Kommentar

Es geht um 20 Millionen Euro Fördergelder, die durch die Bebauung der Alanbrooke-Kaserne nach Paderborn fließen. Bei einer solchen Summe ist Streit programmiert – vor allem, wenn die Parteien völlig unterschiedliche Ansätze haben.

Welche Rolle spielt dabei die Wohnungsgesellschaft? Wer in den Handelsregisterauszug der WGP schaut, sieht dort ihren Zweck festgeschrieben: »Die Gesellschaft errichtet, erwirbt, bewirtschaftet und verwaltet Wohngebäude in allen Rechtsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen zu Mietzwecken auf dem Gebiet der Stadt Paderborn.« Daher ist der Mehrheitsbeschluss des Rates sicher legitim. Die Frage ist nur, ob die Politik der gerade gegründeten Gesellschaft mit dem 240-Wohnungen-Projekt möglicherweise nicht zu viel zumutet. Ohne vorhandene Strukturen, ohne nennenswertes Personal und ohne Erfahrung soll die WGP in einer äußerst angespannten Situation in der Baubranche, in der die Auftragsbücher der Firmen übervoll sind, aus dem Stand heraus diese Mammutaufgabe innerhalb kürzester Zeit stemmen. Der WGP wäre ein leichterer Start zu wünschen, zumal die Immobilienwirtschaft das Tun der WGP mit Argusaugen verfolgen wird. Ingo Schmitz