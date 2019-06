Von Ingo Schmitz

Dieser Beschluss des Rates von Dienstagabend war notwendig geworden, weil der bisherige Plan auf Basis des Architektenwettbewerbs nicht umsetzbar ist. Grund: Die Kirche hat als Eigentümerin eine Beseitigung der Bäume auf dem Marienplatz sowie der Stützmauer abgelehnt. Somit ist der architektonische Sieger-Entwurf der neuen Verwaltung mit einer großen Freitreppe in Richtung Marienplatz hinfällig. Es sind deutliche Nachbesserungen nötig. Diesmal soll aber alles besser werden – auch im Umgang mit den Bürgern, hieß es in der Sitzung. Das hatte nicht nur Bürgermeister Michael Dreier im Vorfeld versprochen, sondern so lautet auch eine klare Forderung der Ratsmehrheit.

Ratsmehrheit will deutliche Veränderungen am Gebäude

»Es muss am Gebäude deutliche Veränderungen geben«, stellte Dr. Klaus Schröder von den Grünen fest, dass das Problem nicht trivial sei. Aus seiner Sicht müsse der Ratsbeschluss vom 15. November 2018 zur weiteren Planung des Gebäudes aufgehoben werden – sonst könne es nicht weiter gehen. In diesem Punkt war sich die Ratsmehrheit aus SPD, Grünen, FDP, FBI, Linksfraktion, LKR und Für Paderborn einig.

Die CDU argumentierte anders. Mit ihnen sei die Rücknahme des Beschlusses vom vergangenen Herbst nicht zu machen. Markus Mertens und Christoph Quasten (CDU) appellierten daher an die Mehrheit im Rat, endlich zu handeln und die Erneuerung des Standorts am Abdinghof nicht länger zu blockieren. »Die Mitarbeiter der Stadt haben dort keine akzeptablen Arbeitsbedingungen«, erinnerte Mertens an die baulichen Mängel, die nach Jahrzehnten endlich abgestellt werden müssten. Dietrich Honervogt (CDU) drückte es so aus: »Wir stehen in der Verantwortung, hier möglichst schnell zu reagieren.«

SPD und Linksfraktion in Erklärungsnot

In Erklärungsnot gerieten in der Sitzung SPD und Linksfraktion, die noch im Herbst mit der CDU den Beschluss zum Neubau der Verwaltung gefasst hatten. Aus Sicht von Reinhard Borgmeier sei die Linksfraktion jedoch nicht »umgekippt«, wie Christoph Quasten (CDU) vorgeworfen hatte. Man stehe auch weiterhin zum Neubau am Abdinghof. Allerdings müsse die Gestaltung des Marienplatzes im Sinne der Bürger umgesetzt werden, erklärte Borg­meier seinen neuen Standpunkt.

Franz-Josef Henze (SPD) bestätigte ebenfalls, dass man an dem Siegerentwurf aus dem Architektenwettbewerb festhalten wolle, um auf Basis dieses Vorschlags nachzubessern. Auch wenn es ­enge zeitliche Grenzen gebe, so müsse man nun aber die Anregungen zur Gestaltung aus der Bürgerschaft aufnehmen. »Am Besten gehen wir gleich morgen an die Arbeit«, betonte Henze.

Bürger sollen sich einbringen können

Dafür sprach sich auch Dr. Schröder aus: »Wir sollten einen möglichst großen Konsens finden und das Thema dann endlich vernünftig öffentlich diskutieren.«

Manfred Krugmann (SPD) schlug vor, dass in der Arbeitsgruppe Verwaltung festgelegt werden solle, wie die Bürger sich einbringen können. Das war auch Hartmut Hüttemann (FBI) wichtig. »Wir sind zu Kompromissen bereit, aber nur unter größtmög­licher Bürgerbeteiligung.«

Kommentar

»Wir haben uns vergaloppiert.« Dr. Klaus Schröder von den Grünen fasste am Dienstagabend das zusammen, was die Parteien im Paderborner Stadtrat und nicht zuletzt auch die Verwaltung gemeinsam zu verantworten haben: Der notwendige Neubau der Stadtverwaltung am Abdinghof steht erneut auf tönernen Füßen und wird sich zumindest um Monate weiter verzögern.

Die Ratssitzung zum Thema Stadtverwaltung war weder für die Politik noch für die Verwaltung eine Sternstunde. Es wäre bei dieser Gelegenheit die Aufgabe von Bürgermeister Michael Dreier gewesen, offen und nachvollziehbar zu erläutern, wie es dazu kommen konnte, dass man die Eigentumsverhältnisse am Marienplatz schlichtweg ausgeblendet hat. Wie kann es der Verwaltung passieren, dass in einem Auslobungstext zu einem Planerwettbewerb diese nicht unwesentliche »Kleinigkeit« vergessen wurde. Warum wurden nicht alle Beteiligten darüber informiert? Und wie will man verhindern, dass sich so etwas wiederholt? Die Öffentlichkeit hat ein Recht zu erfahren, wie es dazu kam und welche Konsequenzen sich daraus ergeben.

Die Betreiber des Bürgerbegehrens gegen den Neubau der Stadtverwaltung täten nun allerdings auch gut daran, die aktuellen Entwicklungen nicht als ihren Erfolg zu verbuchen. Denn das wäre – mit Verlaub – eine bodenlose Frechheit. Ihnen hat der Zufall in die Karten gespielt. Der Marienplatz, der den Fortgang des Projekts nun ausbremst, war und ist zu keiner Zeit Bestandteil des Bürgerbegehrens gewesen. Es wäre völlig unredlich zu verbreiten, dass man mit den 6800 gesammelten Unterschriften nun den Bürgerwillen umsetzt. Um es ganz klar zu sagen: Politik und Verwaltung hatten überhaupt keine andere Chance, als kräftig zurückzu­rudern.

Der öffentliche Druck hat zumindest ausgereicht, dass man nun – sozusagen als Wiedergutmachung – die Bürger in die Gestaltung des neuen Gebäudes mit einbinden möchte. Dazu soll sogar eine externe Agentur eingeschaltet werden. Man darf gespannt sein, wie das aussehen wird. Und noch spannender ist die Frage, wie viele Bürger tatsächlich dann das Angebot wahrnehmen werden.

Meckern kann jeder und eine Unterschrift ist schnell gemacht. Dass sich aber eine aktive Teilnahme an dem Prozess lohnen kann, ist unbestritten. Und es täte sicherlich manchem Einwohner gut, auf diese Weise und auf dieses Projekt bezogen Verantwortung für die Zukunft der Stadt zu übernehmen. Ingo Schmitz