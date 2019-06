André Wiersig trägt sich im Beisein von Bürgermeister Michael Dreier, seiner Frau Beate Wiersig und seinen Eltern Gudrun und Harry Wiersig (von links) in das Goldene Buch ein. Foto: Maike Stahl

Paderborn (WB/mai). Die sieben am schwersten zu durchschwimmenden Meerengen der Welt hat er bezwungen , doch die defekte Klimaanlage im Rathaus hat auch ihn am Mittwochabend an seine Grenzen gebracht. Dort hat André Wiersig sich ins Goldene Buch der Stadt eingetragen.