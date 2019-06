Die Maiers hängen in der Hochzeitsnacht aneinander. Das Duo aus Berlin bildete den artistischen Höhepunkt des Theaterfestes in Paderborn. Foto: Dietmar Kemper

Von Dietmar Kemper

Paderborn (WB). In Paderborn gibt es gerade jede Menge Theater. Der Neubau des Stadthauses entwickelt sich zu einer Mischung aus Komödie und Tragödie. Beim 31. Theaterfest in der Paderhalle spielten die politischen Niederungen am Donnerstag keine Rolle. Die zahlreichen Besucher erfreuten sich an Theaterstücken für Kinder und Erwachsene, an Akrobatik und Klamauk.

Jede Menge Beifall erhielt »Petit Monsieur« aus Frankreich, der sein Zelt eigentlich in »deux secondes«, in zwei Sekunden zusammenfalten wollte, dann aber erheblich länger brauchte. Das Wurfzelt entwickelte ein Eigenleben – sehr zur Freude der Zuschauer, die das gelungene Beispiel für Straßentheater begeistert mitverfolgten. »Petit Monsieur« verhedderte sich mehrfach, gab aber trotzdem nie auf!

Poesie mit Botschaft hatte die Künstlerin Oni aus Freiburg mit nach Paderborn gebracht. Lauschig zwischen zwei Bäumen stellte sie ihren »Kurbelkoffer« ab. Wenn sie eine Kurbel betätigte, liefen im Koffer Bildergeschichten ab. Worum es darin ging, erfuhren die Zuschauer, wenn sie auf eine Muschel klopften und an ihr lauschten.

Poetisches Plädoyer für Umweltschutz

Die Geschichte »Unter Wasser« warb mit Delfinen, Walen, Quallen und diversen Fischen für den Umweltschutz. »Wenn das Meer nicht mehr vermüllt wird, leben sie noch lange«, lautete die Botschaft. Und die sollten die Paderborner auch für ihren Fluss beherzigen. Weil das mittlere Paderquellgebiet renaturiert ist, geriet das Theaterfest auf dem Außengelände noch schöner als sonst. Dort achtlos Müll hinzuwerfen, wäre eine Schande.

In der Paderhalle wurde getanzt. Die Tanzschulen Tanzbau und Möllmann zeigten, wie groß die Bandbreite der Stile ist. Nach dem Auftritt der Formation »Tanzkünstler« mit ihrem New Dance lobte Kulturamtsleiter Christoph Gockel-Böhner die Kinder und Jugendlichen dafür, wie schnell sie eine neue, anspruchsvolle Choregrafie lernen und beherrschen. Der Beifall des Publikums war den jungen Leuten, die tänzerisch Geschichten erzählten, sicher.

Landestheater Detmold wirbt für sich

In Paderborn stellten sich aber nicht nur heimische Akteure wie das Stadttheater, die »Menschenkünstler«, das Improvisationstheater »Improsant«, das Mauritius-Gymnasium oder die Freilichtbühne Schloß Neuhaus vor, sondern auch das Landestheater Detmold. Es nutzte die Gelegenheit nicht nur dazu, um für seine Aufführungen in der Domstadt wie »Aida« am 25. September zu werben, sondern auch dazu, um die Kinder im Obergeschoss mit dem Stück »Käpten Knitterbart« zu unterhalten.

Jungen und Mädchen hatten auch ihren Spaß mit dem belgischen Kleinkünstler Marc Heijnen Sopacuwa alias »Bankman«. Der jongliert nicht etwa mit Geld, sondern kämpft mit einer wackligen Bank. Der Versuch, sie im Gleichgewicht zu halten, sorgte für urkomische, slapstickartige Situationen. Auch Dieter Hallervorden hätte daran seine Freude gehabt.

Artistische Hochzeitsnacht

»Die Maiers« aus Berlin setzten noch einen drauf. Um sie zu sehen, drängten sich die Besucher vor dem Eingang, und einige hatten schon vor dem Stück, das den Titel »Just Married« trug, ihren Spaß. »Ehedrama – das machen wir selbst«, sagte eine Frau. Auf der Bühne ließ dann die halbstündige spektakuläre Mischung aus Artistik, Musik und Comedy die Gäste staunen. Alles sah so leicht aus und braucht doch so viel Übung. Für die Maiers hält die Hochzeitsnacht viele Hindernisse bereit und am Ende lässt sie ihn buchstäblich am Trapez hängen.

Verlassen konnten sich die Besucher wieder auf Antje Huismann, die zum Gesicht des Theaterfestes geworden ist. Immer einen witzigen Spruch (»Einen Menschenauflauf macht man nicht mit Speck an«) auf den Lippen, ist die Komikerin die Stimmungskanone, und sie schaffte es auch, in ihrem Wohnzimmer auf der Laderampe die Theaterfreunde zum Mitsingen zu animieren, über die Löwen im Dschungel zum Beispiel. Das Theaterfest – echt tierisch!