Paderborn (epd). Der Paderborner Erzbischof Hans-Josef Becker hat eine zunehmenden Entfremdung der Menschen zur natürlichen Umwelt in der heutigen schnelllebigen Zeit beklagt. Für die frühen Christen sei die Natur ein Buch Gottes gewesen, in dem alle lesen konnten, sagte Becker laut Predigttext am Donnerstag im Festgottesdienst zu Fronleichnam im Paderborner Dom.

»In der Moderne haben wir den Sinn dafür weitgehend verloren, weil wir vieles nur noch rein technisch sehen.« Die Botschaft vom »Immer mehr« und vom »Nur nicht zu kurz kommen« mache auch unempfindlich gegenüber dem Leid der anderen, warnte er.

Der Erzbischof warb für mehr Empathie im täglichen Miteinander: »Wenn wir aus der Kraft der Liebe leben, dann haben Egoismus und Raubbau keinen Platz.«

Am Donnerstag feierten katholische Christen das Fronleichnamsfest. In mehreren Bundesländern, darunter Nordrhein-Westfalen, ist Fronleichnam gesetzlicher Feiertag. Im Mittelpunkt des Hochfestes zehn Tage nach Pfingsten steht das eucharistische Brot, für die Katholiken ein Realsymbol für die Gegenwart Christi. Diese Gegenwart wird an Fronleichnam in besonderer Weise gefeiert, indem eine in einem Gottesdienst geweihte Hostie in einer Monstranz, einem liturgischen Schaugefäß, in einer Prozession durch die Straßen getragen wird. An einzelnen Stationen wird das Evangelium vorgetragen, Fürbitte gehalten und ein Segen gespendet.

Auch in Paderborn fand im Anschluss an den Gottesdienst mit Erzbischof Becker eine Prozession statt. Daran nahmen den Angaben zufolge unter anderem Kommunionkinder, Schützen, Mitglieder des Ritterordens vom Heiligen Grab, Ordensschwestern und Fahnenabordnungen teil. Musikalisch begleitet wurde die Prozession vom Paderborner Domchor und der Mädchenkantorei unter der Gesamtleitung von Domkapellmeister Thomas Berning, wie das Erzbistum mitteilte.