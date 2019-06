Von Ingo Schmitz

Nach den dramatischen Ereignissen vom April 2018, wo auf einem Privatgrundstück am Peter-Hille-Weg ein britischer 1,8-Tonnen-Gigant unschädlich gemacht werden musste, hält sich die Aufregung diesmal in Grenzen. Es geht ja auch um »nur« 250 Kilo Sprengstoff und »nur« 1000 von der Räumung betroffene Bürger.

Damit hier kein Missverständnis aufkommt: Die Lage ist trotz geringerer Sprengkraft der Bombe ernst und sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Wenn am kommenden Sonntag, 30. Juni, das Areal in einem Radius von 250 Metern um die Fundstelle im Dr.-Everken-Weg geräumt wird, sollten die Bürger dieser dringenden Aufforderung auch zügig und vor allem pünktlich Folge leisten. Wir erinnern uns: Bei der Großevakuierung vor einem Jahr mit rund 26.000 Einwohnern hatte es immer wieder Menschen gegeben, die sich trotz aller Warnhinweise im Sperrgebiet aufgehalten hatten. Dadurch war die Entschärfung durch den Kampfmittelräumdienst erheblich in Verzug geraten.

Verzögerungen zerren an den Nerven

So etwas zehrt nicht nur an den Nerven derer, die schnellstmöglich wieder in ihre Häuser wollen, sondern belastet auch die Einsatzkräfte, die am besagten Sonntag womöglich auch noch ehrenamtlich im Dienst sein werden. Nicht zuletzt sollte man an diejenigen denken, deren Aufgabe es ist, den Zünder unschädlich zu machen.

Der Appell muss daher lauten: Nehmen Sie die Warnung ernst und leisten Sie den Hinweisen der Einsatzkräfte Folge.

Die Stadt Paderborn hat nach dem äußerst professionell aufgezogenen Großeinsatz im vergangenen Jahr mit den verschiedensten Hilfs- und Rettungsorganisationen ein äußerst positives Fazit ziehen können. Alles hat reibungslos funktioniert. Und dafür drücken wir auch diesmal die Daumen, da ja erneut Krankenhauspatienten von der Räumung betroffen sein werden.

Gute Regelung zur Kostenübernahme

Ein Lob gilt an dieser Stelle der Politik, die nach dem Großeinsatz 2018 darauf gedrängt hat, möglichst schnell die Kostenfrage verbindlich zu regeln. Somit muss nun nicht erneut diskutiert werden, wer denn für die Einsatzkosten bei solchen Bombenentschärfungen und Evakuierungsmaßnahmen aufzukommen hat. Dass Privatleute nicht mit dem finanziellen Risiko beim Fund eines Blindgängers auf ihrem Grundstück allein gelassen werden, ist ein guter wie richtiger Beschluss gewesen.

Allerdings muss an dieser Stelle die Öffentlichkeitsarbeit des Paderborner Ordnungsamtes kritisch hinterfragt werden. Wer am Mittwoch die Presse zu einem Gespräch am Freitag mit dem Krisenstab einlädt, sollte auch Ross und Reiter – sprich Fakten – nennen, um die Bevölkerung nicht zu beunruhigen. Durch die missglückte Geheimhaltungstaktik ist vermutlich eher das Gegenteil eingetreten.