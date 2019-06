Paderborn (WB/itz). Bürgermeister Michael Dreier gerät weiter unter Druck. Er soll erklären, wie es im Zusammenhang mit dem geplanten Neubau der Stadtverwaltung am Abdinghof zur Fehlplanung am Marienplatz kommen konnte. Grüne und FDP fordern den Bürgermeister auf, den Sachverhalt aufzuklären.

Dreier soll sich in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Dienstag, 2. Juli, erklären. FDP-Fraktionschef Alexander Senn: »Uns geht es um eine größtmögliche Transparenz und eine ehrliche Abschätzung des entstandenen Schadens. Dem Anschein nach war bereits zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Auslobungstextes zum Wettbewerb klar, dass die angedachten Veränderungen am Marienplatz nicht realisierbar waren. Wieso der Bürgermeister den Rat und die Öffentlichkeit erst ein Jahr später informiert, ist unverständlich.«

Beim Start des Wettbewerbs, bei der Durchführung des Bürgerbegehrens sowie bei der abschließenden Beschlussfassung über die Umsetzung des Siegerentwurfes sei dem CDU-Bürgermeister die Haltung der Kirchengemeinde nachweislich bekannt gewesen, meint Senn. Erst im Zuge der öffentlichen Diskussion über den Erhalt der Linden am Marienplatz habe Dreier eingeräumt, dass es keine Zustimmung der Eigentümerin gab. »Mich irritiert vor allem der lange Zeitraum des Ignorierens von Eigentumsrechten. Bis zuletzt sprach der Bürgermeister stets von guten Gesprächen, die auf der Zielgerade seien«, wundert sich Fraktionskollege Sascha Pöppe.

Grüne: »Bürgermeister hätte informieren müssen«

Die Grünen gehen noch weiter und haben der Verwaltung am Freitag einen kompletten Fragenkatalog vorgelegt. Darin heißt es: »Nach unserer Ansicht hätte der Bürgermeister unverzüglich den Rat über die Ablehnung der Marienplatz-Planungen durch die Liboriusgemeinde informieren müssen, weil dies das Wettbewerbsverfahren und der Realisierungsbeschluss schon von vorne herein massiv gefährdet hätte.«

Die St. Liboriusgemeinde habe ihre Haltung bereits in einem frühen Stadium deutlich gemacht. Dazu die Grünen: »Vor dem Beschluss des Auslobungstextes hat es im Herbst 2015 und im Frühjahr 2016 Gespräche mit der Kirchengemeinde gegeben, in denen es jedoch anscheinend nicht um konkrete Zusagen ging.« Die Grünen monieren, dass die Verwaltung die Hinweise der Gemeinde offenbar über einen langen Zeitraum ignoriert habe. »Anscheinend hat die Kirchengemeinde bereits im Herbst 2015 einige konkrete Aspekte zur Neugestaltung genannt, beispielsweise den schattenspendenden Charakter der Bäume. Weshalb wurden diese Aspekte in der Ratsvorlage zum Ausschreibungstext nicht berücksichtigt? Der Ausschreibungstext erwähnt explizit eine mögliche Verschwenkung der Busspur auf den Marienplatz. Damit hat der Ausschreibungstext über fremdes Eigentum verfügt. Gab es zu dieser Frage konkrete Abstimmungen mit der Kirchengemeinde?«

Abweichende Ansichten der Kirchengemeinde

Nach der ersten Sitzung des Preisgerichts im Dezember 2017 habe sich die Kirchengemeinde in einem Schreiben an den Bürgermeister gewendet und auf abweichende Ansichten der Kirchengemeinde zur Gestaltung des Platzes hingewiesen. »Nach unserer Einschätzung war spätestens zu diesem Zeitpunkt klar, dass die Realisierung der Wettbewerbsentwürfe nicht mehr sicher möglich war. Warum hat der Bürgermeister dieses Schreiben dem Preisgericht nicht zur Kenntnis gegeben«, fragen die Grünen. Außerdem möchten sie wissen, warum der Rat über diese Probleme des Entwurfs nicht am 15. November 2018 – also noch vor dem Beschluss – informiert worden sei.