Von Dietmar Kemper und Lukas Brekenkamp

Paderborn (WB). Wegen einer Fliegerbombe in der Nähe der Frauen- und Kinderklinik St. Louise ist in Paderborn erneut eine Evakuierung erforderlich. Die gute Nachricht: Sie wird weitaus kleiner ausfallen als die im April 2018.

Während damals nach dem Fund einer 1,8 Tonnen schweren Superbombe am Peter-Hille-Weg 26.300 Menschen in einem Radius von 1,5 Kilometern Wohnungen, Krankenhäuser und Pflegeheime verlassen mussten, werden diesmal nur gut 1000 Personen in einem Umkreis von 250 Metern betroffen sein. Das erklärte Paderbornes Ordnungsamtsleiter Udo Olschewski am Freitag.

Stadt: Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr

Nach der Auswertung von Luftbildaufnahmen sei am Mittwochvormittag in der Nähe der Klinik eine britische 250-Kilogramm-Fliegerbombe entdeckt worden, sagte Olschewski. Den Bereich habe man abgesperrt und gesichert, für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr, erklärte die Verwaltung. »Eine 250-Kilogramm-Bombe ist fast schon Tagesgeschäft und hat noch nie Probleme gemacht«, sagte Olschews­ki. Die direkte Nähe zur Klinik mache das Ganze in diesem Fall besonders. Um der Klinik Zeit zu geben, zum Beispiel für die Neugeborenen auf der Frühchenstation andere Krankenhäuser zu finden, werde die Bombe erst am Sonntag, 30. Juni, entschärft.

Demnach wird von 10 Uhr an der betroffene Bereich für den Verkehr gesperrt, die gut 800 Anwohner müssen spätestens bis 12 Uhr die Gefahrenzone verlassen. Betroffen sind neben der Frauen- und Kinderklinik die Altenheime St. Veronika und St. Antonius sowie eine Pflegeeinrichtung an der Grünebaumstraße.

Dagegen ist das Brüderkrankenhaus nicht betroffen. Obwohl die Notfallambulanz minimal in den Evakuierungsradius hineinragt, soll sie geöffnet bleiben. Geschlossen wird dagegen das Parkhaus. Olschewski betonte: »250 Kilogramm sind ein Glücksfall. Wäre es eine 500-Kilogramm-Bombe, müssten wir noch über die Uni und das Brüderkrankenhaus sprechen.«

Die »neue« Bombe liegt nach seinen Angaben nur drei Meter tief unter dem Boden und wurde bereits wieder zugeschüttet. Wo genau sie sich befindet, wollte er nicht sagen, um »Sensationstourismus« wie im vergangenen Jahr zu verhindern. Eine Anwohnerin bestätigte dem WESTFALEN-BLATT den Standort der Bombe am Doktor-Everken-Weg. Auf dem Grundstück, das den Besitzer gewechselt habe, sei Ende März ein Haus abgerissen worden. Im Rahmen genauerer Untersuchungen für einen Neubau sei die Bombe gefunden worden.

Mehr als 10.000 Patienten jährlich

In der Frauen- und Kinderklinik mit 152 Betten, die zur Sankt-Vincenz-Krankenhaus-GmbH gehört, laufen die Vorbereitungen für die Evakuierung nach eigenen Angaben bereits »auf Hochtouren«. Die Geschäftsführerin, Schwester Bernadette M. Putz, sagte dieser Zeitung, es müsse geklärt werden, welche Patienten entlassen werden und welche verlegt werden könnten. Der heikelste Bereich sei die Frühchenstation: »Da müssen Sie erstmal Kliniken finden, die über die nötigen Kapazitäten verfügen.« In der Frauen- und Kinderklinik St. Louise kommen jedes Jahr mehr als 2000 Jungen und Mädchen zur Welt, stationär behandelt werden dort mehr als 10.000 Patienten.

»Ist das jetzt echt oder sind das Fake News?«, dachte sich Schwester Bernadette M. Putz, als sie von der Bombe erfuhr. Sie geht davon aus, dass die Räumung der Klinik bereits am Samstag, 29. Juni, abgeschlossen werden kann. Frauen könnten alternativ in Salzkotten entbinden. Von der gigantischen Bombe im April 2018 war die Klinik ebenfalls betroffen. Deshalb gibt sie sich gelassen: »Die internen Abläufe sind allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von der letzten Evakuierung noch präsent – sie werden natürlich auf diesen Erfahrungsschatz zurückgreifen.«

Auch bei der Stadt hält sich die Aufregung in Grenzen. Man werde keine überregionalen Kräfte anfordern, sagte Olschewski. Um zu wissen, welche älteren Menschen mit dem Krankenwagen aus dem gefährdeten Bereich gebracht werden möchten, bittet er, die Feuerwehr unter der Telefonnummer 05251/88700 zu benachrichtigen. Für weitere Fragen hat die Stadt die Hotline 05251/8822979 geschaltet. Während der Entschärfung wird auf dem Gelände der Uni eine Sammelstelle eingerichtet.