Der Autozulieferer Benteler setzt in seinem achten spanischen Werk auch auf modernste digitale Technologien.

Paderborn/Mos (WB/OH). Der Autozulieferer Benteler mit Hauptstandort Paderborn hat am Mittwoch sein achtes Werk in Spanien offiziell eröffnet. Auch Aufsichtsrat und Gesellschafter Hubertus Benteler nahm an der Zeremonie teil.