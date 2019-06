Paderborn (WB/OH). In der laufenden politischen Debatte um die Zukunft des Flughafens Paderborn-Lippstadt lehnen die Grünen in OWL weitere Millionenzuschüsse ab und sehen die Wirtschaft in der Pflicht. »Der Flughafen Paderborn-Lippstadt ist inzwischen wie ein Fass ohne Boden«, erklärt Bezirkschefin Ute Koczy. Das lasse sich daran ablesen, dass die Ausgleichspflicht der kommunalen Gesellschafter – allen voran der Kreis Paderborn – auf fünf Millionen Euro pro Jahr verdoppelt werden solle.

Die absehbar steigenden Kosten des Flughafenbetriebs seien aus Sicht der OWL-Grünen nicht mehr zu rechtfertigen. Weitere Millioneninvestitionen »werden wir Grünen nicht weiter mittragen«.

Koczy kritisiert vor allem auch die Wirtschaft und die Industrie- und Handelskammern (IHK) als deren Sprachrohr: »Die Kommunen in OWL zahlen, während sich die Wirtschaft fein raushält, aber Forderungen stellt.« Von dieser Seite falle auch kein Wort zum Klimaschutz. »Inlandsflüge sind vom CO 2 -Ausstoß hochproblematisch.« OWL sei über die Bahn gut an internationale Flughäfen angebunden. »Investitionen in diese Richtung sind daher für uns aus OWL eindeutig der bessere Weg.«

Nach Ansicht der Grünen ist »die Finanzierung des Flugverkehrs keine kommunale Aufgabe. Die immer wieder betonte wirtschaftliche Bedeutung des Regionalflughafens muss sich auch in seiner Bilanz widerspiegeln.« Peinlich sei, dass von der Wirtschaft gewünschte Linien nach Wien und Zürich mangels Nachfrage eingestellt worden seien.

Die OWL-Grünen fordern »verbindliche Ticketkontingente für Firmen oder einen anderen finanziellen Beitrag der Wirtschaft«.