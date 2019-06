Dahl (WB). Beim Vogelschießen in Dahl sicherte sich Stefan Buschmeier unter großem Jubel der Dahler Schützengemeinde die Königswürde. In einem spannenden Duell mit seinem Namensvetter Eduard Buschmeier gelang ihm um 17.15 Uhr der Königsschuss.

Zu seiner Königin erkor der 38-jährige Landschaftsarchitekt der Stadt Paderborn und Vorsitzende des Dahler Musikvereins seine Ehefrau Isabell Buschmeier. Zuvor sicherten sich Christoph Fraune (Krone), Andreas Schonlau (Apfel) und Hubert Schonlau (Zepter) die Prinzenwürde. Bierfasskönige wurden Markus Tegethoff und Dennis Forell.

Die Königswürde bei den Jungschützen sicherte sich Julian Heske. Jungschützenprinzen wurden Christian Vollbracht (Krone), Jens Fornefeld (Zepter) und Alexander Tegethoff (Apfel). Bereits am Dienstag fand das Schülervogelschießen auf dem Schießstand in Dahl statt. Die Prinzenwürde errangen hier Nina Fricke (Apfel), Lara-Marie Lause (Zepter) und Toni Günther (Krone).

Neue Schülerkönigin wurde Sarah Kalbers. Am Samstag, 29. Juni, treffen sich die Dahler Schützen ab 19:30 Uhr zum vereinsinternen Kommersabend mit anschließendem Schießwettbewerb in der Hubertusklause. Das Schützenfest in Dahl wird vom 6. bis 8. Juli gefeiert.