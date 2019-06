Christoph Quasten ist neuer Schützenkönig in Neuenbeken.

Paderborn-Neuenbeken (WB). Der neue Schützenkönig in Neuenbeken ist in dem Stadtbezirk alles andere als ein Unbekannter: Der Ortsvorsteher und Ratsherr Christoph Quasten (58 Jahre) gewann das Vogelschießen am Samstag mit dem 133. Schuss.