In dem Stück »Aufstand in Haus Abendsonne« mutieren drei Omis zu Killerbräuten. Hedwig (Renate Malassa), Luise (Gabi Meier) und Marga (Ulrike Schäfer, von links) schreiten zur Tat: Sie wollen den Heimleiter erstechen. Foto: Ingo Schmitz

Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). Leg Dich nicht mit diesen drei Omas an. Ihre Ideen sind tödlich! Luise, Hedwig und Marga sind die Hauptfiguren in dem sehenswerten Stück »Aufstand in Haus Abendsonne«. Kurzum: Die Unterhaltung, die die Inszenierung auf der Freilichtbühne Schloß Neuhaus bietet, ist mörderisch gut.

Nach dem Kinderstück »Pippi Langstrumpf« hat nun auch das so genannte Abendstück Premiere auf der Freilichtbühne gefeiert. Mit zwei gut besuchten Vorstellungen sind die Darsteller rund um Regisseur Willy Hövelborn in die neue Spielzeit mit insgesamt zwölf Aufführungen gestartet. Das Publikum am Premierenwochenende war begeistert und applaudierte den Darstellern eifrig zu.

Pflegeheim ohne Menschlichkeit

Auch wenn sich mancher Zuschauer von dem Stück vielleicht etwas mehr Tempo erhofft hatte, so sorgten jedoch die pfiffigen bis frechen Dialoge für Kurzweil. Dass es in der Inszenierung nicht allzu flott zugeht, liegt wohl in der Natur der Sache: Tatort der kleinen Krimikomödie ist die Senioren-Residenz »Haus Abendsonne«, in der sich die drei sehr unterschiedlichen Damen Luise (Gabi Meier), Hedwig (Renate Malassa) und Marga (Ulrike Schäfer) nur leidlich wohlfühlen.

Schuld daran ist Heimleiter Andreas Treudler (Peter Malassa), der zusammen mit Pflegerin Angela (Alexandra Ecke) ein strenges Regiment führt. Schlechtes Essen, wenig zu trinken, kaum Unterhaltung: Von Menschlichkeit kann in diesem Pflegeheim nicht die Rede sein. Daran können auch die beiden weiteren Pflegekräfte Insa (Nadine Vieth) und Klaus (Marvin Schmidt) wenig ändern. Entweder sie spielen das Spiel des Heimleiters mit, oder sie fliegen.

Ex-Knacki erzählt vom Luxus im Gefängnis

Eines Tages kommt ein neuer Bewohner ins Haus. Ex-Knacki Erwin (Holger Weißbrod) erzählt den drei Omis, wie schön es im Gefängnis ist. Klar: Dort kann es nur besser sein, als in der Residenz. Also schmieden die drei Damen einen mörderischen Plan: Sie wollen den Heimleiter kalt machen, um künftig auch im Luxus hinter Gefängnismauern leben zu können. Der verrückte Plan nimmt immer konkretere Formen an. Diverse Tötungsmethoden werden durchgespielt, bis der Plan steht. Selbst Enkel Bastian (Kevin Knust) kann die Damen von der Idee nicht abbringen. Doch bei der Umsetzung geht so einiges schief. Als dann auch noch Kriminal Rosenthal (Chris Malassa) auftaucht, um den Fall zu lösen, ist das Chaos perfekt.

Vergnügliche Verstrickungen

Die Handlung sorgt für etliche vergnügliche Verstrickungen, so dass das Publikum viel zu lachen hat. Ein besonderes Lob geht aber an die drei Hauptdarsteller: Gabi Meier, Ulrike Schäfer und Renate Malassa gelingt es, allen drei Damen ihren ganz persönlichen Stempel aufzudrücken. Die naive Marga ist der Brüller, ebenso wie die streitsüchtige Luise und die Etepetete-Hedwig, die alle drei der Inszenierung maßgeblich zum Erfolg verhelfen.

Die weiteren Aufführungstermine sind Freitag, 28. Juni, 20 Uhr, Samstag, 29. Juni, 20 Uhr, Freitag, 16. August, 20 Uhr, Samstag, 17. August, 20 Uhr, Sonntag, 18. August, 16 Uhr, Freitag, 23. August, 20 Uhr, Samstag, 24. August, 20 Uhr, Sonntag, 25. August, 16 Uhr, Freitag, 30. August, 20 Uhr, Samstag, 31. August, 20 Uhr. Tickets gibt es auch beim WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATT in der Rosenstraße.