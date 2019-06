Zahlreiche Mitglieder kamen zu einem kleinen Festakt vorbei, um die fertige neue Halle zu bewundern. Kleine und große Kletterer nutzten die Gelegenheit, die Boulderwand gleich auszuprobieren. Zu den Gästen zählte auch Burkhard Schulze von der Stiftung der Sparkasse Paderborn-Detmold. Die Stiftung hatte die Halle mit eine Spende von 5000 Euro unterstützt. Mit der Spende finanzierte die Sektion die Fallmatten, mit denen der gesamte Boden der Halle ausgelegt wurde.

Klettern ohne Kletterseil

Ab sofort kann die nagelneue Boulderwand von Alpenvereinsmitgliedern genutzt werden. »Bouldern«, das bedeutet Klettern ohne Kletterseil, bis zu einer Höhe, von der aus noch abgesprungen werden kann. Stefan Pföhler, zweiter Vorsitzender der Sektion und zusammen mit Klaus Reuter für die Renovierung des DAV-Hauses verantwortlich, hob beim Festakt das große ehrenamtliche Engagement zahlreicher Mitglieder hervor, die beim Bau der Halle mitgeholfen hatten. Viele fleißige Hände hätten zum Beispiel 6000 Muttern und 20.000 Schrauben montiert, um die Griffe an der Wand zu befestigen. 50 Routen sind auf diese Weise entstanden, die bis zu einer Maximalhöhe von 4,50 Metern hinaufführen.

»Die Wände bieten sechs verschiedene Schwierigkeitslevel, von sehr leicht bis sehr schwer«, beschreibt Kletterwart Peter Schneider die neue Boulderhalle. »Sie sind also etwas für Anfänger und auch für richtige Könner. Die Routen sind abwechslungsreich: Es gibt geneigte und senkrechten Wandteile, Überhänge und Dächer, also ein breites Spektrum an Kletterei.« Zudem gibt es spezielle Kinderrouten mit kleineren Griffabständen. Burkhard Schulze von der Stiftung der Sparkasse Paderborn-Detmold wünschte den Alpenvereins-Mitgliedern viel Freude an der neuen Halle. Auch er lobte das große ehrenamtliche Engagement. Dies sei für die Sparkassen-Stiftung stets Voraussetzungen, um Projekte mit Spenden finanziell zu unterstützen.

Offizielle Einweihung des neuen Hauses erfolgt im Juni 2020

Mit der Fertigstellung der Boulderhalle sind die Arbeiten am Alpenvereinshaus nahezu vollendet. Da es nun einen eigenen Bereich für die Kletterer gibt, wurde die alte Wand im Hauptraum des Hauses entfernt, der nun ausschließlich für Versammlungen, Vorträge oder gemütliches Beisammensein zur Verfügung steht. Neu gestaltet wurden außerdem die Büros und der Lagerraum, über dem Hauptraum ist ein eigener Raum für die Sektionsjugend entstanden. Neben der Sparkassen-Stiftung unterstützte auch die Stadt Paderborn die neue Halle mit einer Spende von 5000 Euro.

Die offizielle Einweihung des neuen Hauses erfolgt im Juni 2020. Dann feiert der Alpenverein Paderborn 100-jähriges Sektionsjubiläum.