Bewegung vor edler Kulisse (von links): Christian Stork (Geschäftsführer der Schlosspark- und Lippesee Gesellschaft), Simone Cramer (Paderborner Sportservice), Rasmus Jakobsmeyer (Vorsitzender der Sportjugend Paderborn) und Mathias Hornberger (Vorsitzender des Stadtsportverbandes Paderborn) freuen sich auf den 17. Tag des Paderborner Sports in Schloß Neuhaus.

Paderborn (WB). Als ein »Feuerwerk der Paderborner Sportfamilie« bezeichnet Mathias Hornberger, Vorsitzender des Stadtsportverbandes Paderborn, das Programm für den mittlerweile 17. Tags des Paderborner Sports. Dieser findet am Sonntag, 30. Juni, von 14 bis 18 Uhr im Schlosspark in Schloß Neuhaus statt.

Der Nachmittag steht in der Zeit von 14 bis 18 Uhr unter dem Motto »Sport, Spiel, Spaß und Spannung«. 96 Vereinsgruppen und rund 600 Ehrenamtliche beteiligen sich an dem bunten Sportprogramm, bei dem unterschiedlichste sportliche Mitmachangebote für alle Paderborner Bürger geboten werden.

Open-Air-Sportstudio mit Vorführungen

Das Brunnentheater verwandelt sich erneut in ein Open-Air-Sportstudio mit Vorführungen und Gesprächsrunden. »Paderborn ist einfach eine tolle Sportstadt«, meint Rasmus Jakobsmeyer, Vorsitzender der Sportjugend Paderborn, die den Tag in Zusammenarbeit mit dem Paderborner Sportservice, dem Verein »Wir bewegen alle Kinder im Kreis Paderborn« und der Schlosspark- und Lippesee GmbH veranstaltet. »Der Schlosspark ist mit Sicherheit die schönste Sportanlage in Paderborn«, stellt Christian Stork, Geschäftsführer der Schlosspark- und Lippesee GmbH, mit einem Schmunzeln fest.

Viel Platz ist am 17. Tag des Paderborner Sports nicht mehr in der weitläufigen Anlage rund um Schloss und Marstall. Dort wird es unter anderem Cheerleading, Judo, Segeln, Squash, Tennis, Parkour, Taekwon-Do und Baseball zum Ausprobieren geben. Auch der frischgebackene Fußball-Erstligist SC Paderborn 07 ist vertreten. Es wird wieder eine breite Masse an Sportangeboten für jede Altersklasse geben, ist sich Simone Cramer vom Paderborner Sportservice sicher.

Tag des Rehasports erstmals dabei

Als Schirmherr sorgt Bürgermeister Michael Dreier für das passende Wetter, damit auch die 17. Ausgabe des größten Sportereignisses in der Region wieder ein voller Erfolg wird. Die Veranstalter rechnen je nach Wetterlage mit bis zu 8000 Besuchern. Wie gewohnt wird es die AOK-Mitmach-Aktion mit anschließender Verlosung geben, bei der die Besucher tolle Preise gewinnen können. Zum ersten Mal findet im Rahmen der Sportveranstaltung der Tag des Rehasports statt. Hier haben die Besucher die Möglichkeit, sich an verschiedenen Informationsständen der Sportvereine und des Kreissportbundes Paderborn zum Thema Rehasport individuell beraten zu lassen.