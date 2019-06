Karen-Susan Fessel gibt bei ihrem Vortrag vor etwa 120 Studenten der Uni Paderborn Einblicke in das Schreiben von Jugendliteratur. Die Autorin selbst behandelt in ihren Kinder- und Jugendbüchern auch schwere Themen wie Krankheit oder Tod. Foto: Oliver Schwabe

Von Lukas Brekenkamp

Paderborn (WB). Irgendwie sei es für Karen-Susan Fessel schon immer klar gewesen, dass sie Autorin werden wollte. »Oder Sängerin«, wie sie verriet. Am Montag hat die Autorin die Paderborner Kinderliteraturtage eröffnet. Vor etwa 120 Studenten sprach sie in der Kinder- und Jugendbibliothek über Literatur für die Jugend.

Lange, so verriet die 54-Jährige, habe sie auf ihre »Berufswünsche« hingearbeitet. Am Ende hat sie sich für die Literatur entschieden – und das mit großem Erfolg. Mittlerweile arbeitet sie an ihrem 39. Buch für Erwachsene, wie sie dieser Zeitung berichtete. Für Kinder hat sie derweil auch einige Bücher auf den Markt gebracht.

»Kinderbücher sind oft auf Fröhlichkeit aufgebaut«

Die passenden Bücher für Kinder und Jugendliche zu schreiben, sei nicht so einfach wie man denkt. »Ich finde es sogar etwas schwieriger«, sagte die Autorin, die mittlerweile in Berlin lebt. »Kinderbücher sind oft auf Fröhlichkeit aufgebaut. Man kann nicht unbedingt jedes Thema behandeln.«

Doch auch oder gerade schwierige Themen gehören für die gebürtige Lübeckerin zu den zentralen Themen ihrer Werke: Immerhin liege ihre Zuneigung und ihr Mitgefühl auch in ihren Büchern bei den Außenseitern.

Aber auch Armut, Krankheit und Tod kommen in ihren Werken, für die sie bereits mehrfach ausgezeichnet wurde, zur Geltung. So schreibt sie etwa in dem Buch »Ein Stern namens Mama« über ein Mädchen, deren Mutter an Krebs verstorben ist. Eben dieses Buch präsentierte sie zumindest in Auszügen den Studenten der Paderborner Universität.

Ideen, Fantasien und Disziplin

Denen hat sie auch gleich die Voraussetzungen für den Beruf der Schriftstellerin verdeutlicht: »Man braucht gute Ideen, Fantasie und Disziplin.«

Auch Kinderbücher der Autorin, die in Meppen an der holländischen Grenze aufwuchs, seien in Planung. Der Rechercheaufwand sei für diese Bücher geringer. »Ich kann viel aus den Recherchen für die Erwachsenenbücher mitnehmen«, verriet sie – für manche Kinderbücher sei das jedoch anders. Aber: »Ich habe für die Kinderbücher erst eine Recherchefahrt gemacht – nach Lappland.«

Schauplatz Paderborn?

Denn wichtig sei es für die Autorin, über Orte zu schreiben, an denen sie bereits war. »Ich muss ein paar Tage dort gewesen sein und die Orte gesehen haben«, sagt sie. Nun ist sie bis Mittwoch in Paderborn. Ob die Eindrücke in der Paderstadt für ein neues Buch reichen? »Wer weiß«, sagte die Autorin lachend.

Die Paderborner Kinderliteraturtage sind eine Veranstaltungsreihe des Fachs Germanistische Literaturdidaktik am Institut für Germanistik der Uni Paderborn in Anbindung an die Lern- und Forschungswerkstatt Deutsch-Treff. Einmal jährlich wird ein Autor aus dem Bereich der Kinder-und Jugendliteratur eingeladen.