In der ursprünglichen Planung der Krieger-Gruppe soll der Werbepylon für das Höffner-Möbelhaus an der Oberkante 54 Meter hoch sein. Das ist nun deutlich reduziert.

Von Maike Stahl

Bürgermeister Michael Dreier habe nach der einstimmigen Ablehnung der Pläne für den Neubau des Möbelhauses am Dienstagabend direkt am nächsten Morgen Kontakt zu Krieger aufgenommen, um eine mögliche Lösung herbeizuführen, teilte die Stadt am Nachmittag mit. Die getroffene Verständigung sei Grundlage für die weitere politische Beratung.

Stadtplaner Carsten Lang vom Coesfelder Büro Wolters und Partner hatte im Bezirksausschuss Schloß Neuhaus am Dienstag ausgeführt, dass es in der Frage der maximalen Höhe des Pylons zwar noch keine endgültige Einigung zwischen der Stadt und dem Unternehmen gebe, das Verfahren an dieser Frage aber nicht vorzeitig scheitern solle. Deshalb warb er für einen Beschluss der Offenlage des Bebauungsplanentwurfs auch ohne endgültige Lösung in der Pylonfrage. Das neue Möbelhaus soll, wenn alles glatt läuft, im Herbst 2020 eröffnet werden.

»In 48 Stunden kann viel passieren«

»Dann kann ich nur den Rat geben, die Zeit zu nutzen. In 48 Stunden kann viel passieren«, setzte CDU-Fraktionschef Markus Mertens dem Planer am Dienstagabend ein Ultimatum bis zur entscheidenden Sitzung des Bauausschusses an diesem Donnerstag (17 Uhr, Technisches Rathaus). »In der derzeit geplanten Höhe ist der Pylon für uns inakzeptabel. Deshalb müssen wir jetzt ein Zeichen setzen, damit Bewegung in die Sache kommt.« Dann sei eine Zustimmung im Bauausschuss nicht ausgeschlossen, schließlich werde das Vorhaben an sich von der CDU durchaus begrüßt.

Ähnlich argumentierte auch SPD-Fraktionschef Franz-Josef Henze. »Diese neue Form eines Krieger-Denkmals ist hier nicht gewollt, und das müssen wir anscheinend noch einmal unmissverständlich deutlich machen«, bedauerte er, dass die auch im Vorfeld schon deutlich geäußerte Meinung der Politik offenbar nicht gehört worden sei, sondern die Krieger-Gruppe nach wie vor auf einer Maximalhöhe um die 50 Meter bestehe. In einer benachbarten Stadt habe das klare, unmissverständliche Signal der Politik Wirkung gezeigt. »Warum nicht auch hier?«, formulierte auch Henze die, wie sich gestern zeigte, durchaus berechtigte Hoffnung, dass so noch einmal Bewegung in die Angelegenheit kommt. Dann werde auch die SPD ihre Position bis Donnerstagabend noch einmal überdenken.

Grüne wünschen sich Parkpalette

Die anderen Fraktionen schlossen sich dem Votum an. Ausschlaggebend waren für sie neben dem Pylon auch die nach wie vor unbefriedigende Verkehrssituation am Quinhagen sowie für die Grünen die aus ihrer Sicht ebenfalls nicht zufriedenstellende Parkplatzsituation. »Mit einer Parkpalette würde man nicht so viel Fläche verbrauchen«, kritisierte Grünen-Ratsherr Markus Müller die nach der Öffentlichkeitsbeteiligung noch einmal modifizierte Planung.

Kommentar

Die Paderborner Kommunalpolitiker haben mit ihrer ablehnenden Beschlussempfehlung ein wichtiges und richtiges Signal gesetzt. Sie haben mehrfach unmissverständlich klar gemacht, dass ein Werbepylon in dieser Höhe nicht erwünscht ist. Doch offenbar hatte die Unternehmensgruppe darauf spekuliert, dass die Aussicht auf 350 Arbeitsplätze die eindeutige Haltung der Politik in dieser Frage noch aufweichen werde. Die ist ihrer Linie aber treu geblieben und hatte damit den gewünschten Erfolg. 29 Meter Maximalhöhe für den Werbepylon dürften ein Kompromiss sein, mit dem alle gut leben können. Die verständlicherweise gewollte Sichtbarkeit des neuen Möbelhauses ist gewährleistet, und die Stadtsilhouette wird nicht mehr als nötig beeinträchtigt. Maike Stahl