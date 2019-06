Von Dietmar Kemper

Den rassistischen Vorfall greifen Kilic und ihre Mitschülerinnen und Mitschüler in dem Theaterstück »What if?« auf, das am Dienstag, 2. Juli, um 16 Uhr im Großen Haus des Paderborner Theaters gezeigt wird. Es ist eines von drei Stücken, die im Rahmen des Schultheaterfestivals »Ansichtssache« zu sehen sind – und das eben nicht nur in einer Aula, sondern vor großem Publikum.

Theaterpädagoge: »Die Stücke müssen raus aus den Schulen«

»Die Stücke müssen raus aus den Schulen«, betonte der Theaterpädagoge Steven Wadulla am Mittwoch: »In den Schulen besteht das Publikum nur aus Familienmitgliedern, Mitschülern und Lehrern. Einige Themen sind aber wichtig genug, um sie einem größeren Publikum zugänglich zu machen.«

Rassismus im Alltag ist so ein Thema. Für »What if?« entwickelten Kilic und ihre Mitstreiter vom Pelizäus-Gymnasium ein Stück, das Szenen aus dem Leben junger in Deutschland lebender Menschen mit Migrationshintergrund vorführt. Dazu gehört auch die Erfahrung, nicht in einen Club gelassen zu werden, nur weil man kein Deutscher ist.

Seit März 17 Mal geprobt

»Die einzelnen Szenen ergeben ein großes Ganzes«, sagte Merve Akkayl und Aysegül Kilic unterstrich: »Wir wollten ein Theaterstück machen, in dem sich alle Kulturen wiederfinden.« Die Texte für das in der Theater-AG der sechsten Klasse entstandene Stück schrieben die Schülerinnen und Schüler selbst. Für die 50-minütige Aufführung, die sich an Personen ab zwölf Jahre richtet, haben sie seit März 17 Mal geprobt.

Fleißig geübt haben auch die Nachwuchsdarsteller des Reismann-Gymnasiums. Sie haben »Tod im Rampenlicht« (für Personen ab 10) erarbeitet, ein Kriminalstück in drei Akten von Daniel Stenmans. Darin wird ein unsympathischer Theaterstar in der Provinz während der Proben erschossen. Jeder um ihn herum könnte es gewesen sein. Der Mörder muss dem Theater angehören, denn sonst hat niemand Zutritt zur Probe. Kommissar Holm beginnt zu ermitteln. Gezeigt wird das Stück zum Auftakt des Festivals am Montag, 1. Juli, um 13 Uhr im Großen Haus. Es dauert 80 Minuten.

Einblicke in den Schulalltag

Auch die Friedrich-Spee-Gesamtschule ist bei »Ansichtssache« vertreten. »Ein ganz normaler Schulalltag« oder »Hey, was für eine Schule sind wir denn?« heißt die Aufführung, die am Dienstag, 2. Juli, um 11 Uhr ebenfalls auf großer Bühne präsentiert wird. Es ist für Personen ab neun Jahre geeignet und aus der Arbeit von zwei Darstellen-und-Gestalten-Kursen der Jahrgangsstufe 8 hervorgegangen. Erzählt wird vom Schulalltag, von technischen Problemen der Lehrer, dem Flur als Flirtzone. vom nimmermüden Hausmeister Balduin Bringschwamm oder von der Sekretärin Babsi Seidenweich. Dieses Stück dauert 50 Minuten.

Stücke werden durch Workshops ergänzt

Zum Schultheaterfestival, das jetzt zum sechsten Mal über die Bühne geht, gehören auch Workshops. Nele Eilbrecht bietet einen (Freie Szenenentwicklung) am Dienstag, 2. Juli, von 14 bis 15.30 Uhr an, und Lukas Kluge informiert zur selben Zeit in einem weiteren Workshop über Improtheater. Die Teilnehmerzahl ist auf jeweils 20 Personen begrenzt. Noch sind Plätze frei, wer mitmachen möchte, meldet sich unter der E-Mail-Adresse theaterpaedagogik@theater-paderborn.de an.

Karten für die Theaterstücke kosten fünf Euro, ermäßigt drei. Direkt im Anschluss wird es jeweils ein Gespräch mit dem Publikum geben. In diesem Jahr werden weniger Stücke gespielt als im Vorjahr. Das hat ganz pragmatische Gründe: Eine Schule wurde nicht rechtzeitig fertig, bei einer anderen wurden Darstellerinnen schwanger. Insgesamt erreichten die Organisatoren vier Absagen, was den Wert des Festivals aber keineswegs schmälert.