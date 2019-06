Paderborn (WB/ld). Dass viele mehrsprachig aufwachsende Kinder so große Probleme im Deutschunterricht haben, ist für Ljiljana Umiljenovic ein weit verbreiteter Irrtum. Denn wenn die Kinder bereits ab dem Erlernen des Sprechens in beiden Sprachen richtig gefördert werden, hätten sie sogar einen Vorteil gegenüber den deutschsprachigen Kindern. »Kinder, die ihre Muttersprache beherrschen, fällt das Deutsch lernen leichter«, behauptet Umiljenovic, die Koordinatorin des Projekts »Rucksack Schule«.

Wie Eltern und Schulen richtig mit einer solchen Integration umgehen können, bringt ihnen das seit 20 Jahren bestehende Projekt »Rucksack Schule« der Kommunalen Integrationszentren NRW bei. Das Projekt soll dem Kind Mehrsprachigkeit und Sprache näher bringen und diese fördern.

Bücher in insgesamt 18 verschiedenen Sprachen

In dem Projekt, das seit April 2018 auch an der Grundschule Kaukenberg angeboten wird, werden Kinder im Kita- und Grundschulalter beim Erlernen der Muttersprache und der deutschen Sprache unterstützt. In der Kinderbibliothek der Grundschule befinden sich mehrere bilinguale Bücher in insgesamt 18 verschiedenen Sprachen (beispielsweise Arabisch, Russisch, Polnisch, Englisch, Italienisch), die sich die Kinder ausleihen können.

Aber auch die Eltern kommen nicht zu kurz und werden durch das Projekt mit ins Boot geholt: Sie erfahren, wie sie ihre Kinder in der allgemeinen schulischen Entwicklung optimal fördern können. »Wir wollen die Eltern mit einbeziehen, damit sie ebenfalls in die deutsche Sprache integriert werden können«, erzählt Ljiljana Umiljenovic. Dadurch wird die Zusammenarbeit mit Eltern und Kind gestärkt.

Kinder helfen sich gegenseitig

Der Erfolg des Projektes mache sich im Unterricht bemerkbar: »Die mehrsprachigen Kinder können nun inhaltlich besser am Unterricht teilnehmen, helfen sich gegenseitig bei Verständnisschwierigkeiten und übersetzen füreinander«, erzählt Kontaktlehrerin Sandra Mikus. Generell sei die Klassenbindung dadurch besonders gestärkt worden.

Kritikern zufolge überfordere das Lernen verschiedener Sprachen das Kind. Dieser Aussage widerspricht die Koordinatorin und sagt ganz klar: »Es gibt keine Studien, die Beweisen, dass sich Familiensprachen negativ auf das Erlernen der deutschen Sprache ausüben.«