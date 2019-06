Paderborn (WB/mba). Auf der A33 bei Paderborn hat sich am Donnerstag gegen 14.10 Uhr in Fahrtrichtung Brilon ein tödlicher Unfall ereignet.

Ein 25-jähriger Autofahrer hatte offenbar das Stau­ende im Bereich der Baustelle zwischen den Anschlussstellen Paderborn-Elsen und Paderborn-Zentrum übersehen. Der Autofahrer fuhr nach Angaben der Polizei nahezu ungebremst auf einen Sattelzug eines 58-jährigen Fahrers aus dem Landkreis Dingolfing-Landau in Bayern auf. Warum, ist laut Polizei noch unklar.

Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den eingeklemmten Mann aus dem völlig zerstörten Ford Galaxy. Der Mann aus dem Wetteraukreis in Hessen erlag jedoch noch am Unfallort seinen Verletzungen, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit.

Die Autobahn wurde in Richtung Büren für die Rettungsmaßnahmen gesperrt. Es bildete sich ein fünf Kilometer langer Rückstau. Gegen 17 Uhr wurde die Autobahn wieder freigegeben.

An der Unfallstelle, ungefähr 400 Meter nach der Auffahrt Elsen in Richtung Büren, gab es zuletzt immer wieder schwere Unfälle in Zusammenhang mit der Autobahnbaustelle.