Von Dietmar Kemper

»Ein Spiegelobjekt in dieser Größe haben wir vorher noch nicht gehabt«, sagte Kleine am Donnerstag und erzählte die Geschichte dieser ganz besonderen Stücke. Demnach wurden die Spiegel 1715 von einer Manufaktur in Berlin gefertigt und zunächst an den königlichen Hof in Warschau geliefert. Dies deshalb, weil der sächsische Kurfürst damals in Personalunion polnischer König war. Für die Hochzeit von Augusts Sohn, dem späteren August III., 1719 mit Maria Josepha, der Tochter des österreichischen Kaisers, gelangten die Spiegel ins Dresdener Schloss.

»So ein Spiegel war ein Statussymbol, für die Hochzeit wollte August der Starke allen Prunk, die Hochzeit soll 40 Millionen Taler gekostet haben und Dresden feierte eine ganze Woche lang«, weiß Kleine.

Teil der ehemaligen Paraderäume

Die Spiegel gehörten zu den Paraderäumen im zweiten Obergeschoss des Residenzschlosses. Drei hingen im Audienzzimmer von August dem Starken (1670-1733), einer im Vorzimmer. Von den Rahmen und der Bekrönung mit dem Wappen sind noch 75 Prozent erhalten, von der Spiegelfläche nur 50 Prozent. 1945 wurden die Paraderäume zerstört, die Spiegel waren aber vorher in Sicherheit gebracht worden. Passend zum 300. Jahrestagung der Hochzeit von 1719 sollen die Paraderäume in diesem September der Öffentlichkeit gezeigt werden. Deren Rekonstruktion ist Teil des Wiederaufbaus des Schlosses.

Gereinigt, neu verspiegelt, geklebt und ergänzt

Die Glasmalerei Peters reinigte die Spiegelteile konservatorisch, entfernte Quecksilbernester, verspiegelte Teile neu, klebte Risse und ergänzte oder erneuerte die Fassungen. Um den Spiegeleffekt mit den glänzenden Flächen zu erzielen, wurde im 18. Jahrhundert ein Quecksilber-Zinn-Amalgam verwendet. Bei Temperaturen von etwa 30 Grad und mehr beginnt Quecksilber allerdings zu dampfen und dieser Dampf gilt als krebserregend. Während eine Maschine in der Werkstatt in Paderborn die Dämpfe absog, hoben Kleine und seine Kollegen im Schutzanzug mit Skalpellen die Quecksilbernester aus und entfernten sie. Seit etwa 1900 wird mit Silbernitrat verspiegelt.

Kleine brachte die vier Spiegel, deren Rahmen jeweils aus etwa 100 Einzelteilen bestand, im Auftrag des Staatsbetriebs sächsisches Immobilien- und Baumanagement wieder in einen vorzeigbaren Zustand. Ihr Wert sei schwer zu bemessen, heißt es bei der Firma Peters. Die hat offenbar reichlich Aufträge. Am Standort in Neuenbeken möchte sie eine weitere Produktionshalle errichten – sozusagen als Spiegel unternehmerischen Erfolgs.