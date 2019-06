Paderborn (WB/itz). Wenn am Montag, 1. Juli, im Riemeke die Festwoche »Kunst und Spiel hinter Höfen« beginnt, gibt es ein Sorgenkind: Der dortige Kolk ist in einem bedauernswerten Zustand. Darauf macht erneut die Grünen-Ratsfraktion aufmerksam.

»Der Riemekepark ist der Kern des Riemekequartiers und für viele Menschen ein wichtiger Aufenthaltsort. Bedauerlich ist aber, dass der Kolk – nicht nur in diesem Jahr – voller Algen ist und Fische aufgrund des geringen Sauerstoffgehaltes im Wasser verenden«, teilt Petra Tebbe von den Grünen mit.

Wenn am Samstag, 6. Juli, von 15 bis 20 Uhr der Riemekefest-Flohmarkt »Kram am Kolk« stattfindet, steht das kleine Gewässer wieder ganz besonders im Mittelpunkt.

Tebbe meint: »Die Stadt Paderborn hat schon zu Recht deutlich gemacht, dass der Algenwuchs auch durch das Füttern von Enten verursacht wird.« Seit einigen Tagen erinnern daher Schilder am Kolk daran, dass das Füttern der Wasservögel hier verboten ist. »Wir Grünen sorgen uns um den Kolk im Riemekepark. Das Enten-Fütter-Verbot scheint aber bisher nichts an dem Zustand des Kolks zu ändern«, stellt Fraktionssprecherin Petra Tebbe, die selbst im Riemeke wohnt, fest. »Weitere Maßnahmen müssen geprüft werden.«

Probleme schon vor zehn Jahren

Vor zehn Jahren hätten einige Bürger des Riemeke in einer Bürgerversammlung anlässlich der Umgestaltung des Riemekeparks den schlechten Wasserzustand des Kolks schon zum Thema gemacht. Schon damals wurde auch die Möglichkeit einer Wasserzufuhr thematisiert. Festgehalten wurde damals in der Diskussion im Bauausschuss, dass »wasserwirtschaftliche Maßnahmen am Kolk« im Nachgang zur Umgestaltung des Riemekeparks erfolgen sollten.

»Dies scheint leider nicht weiter oder nicht hinreichend verfolgt worden zu sein. Aus Sicht von uns Grünen muss hier dringend etwas passieren. Wir fordern die Stadt auf, klarzustellen, welche Lösung wasserwirtschaftliche Maßnahmen für den Teich bieten können und wann eine Umsetzung erfolgen kann«, macht Tebbe die Erwartungen an die Verwaltung deutlich.

Die Stadt Paderborn bleibt auf Anfrage dieser Zeitung bei ihrer Strategie: »Es werden am Kolk – wie an allen anderen innerstädtischen Gewässern auch – verstärkt Kontrollen durchgeführt. Dabei geht es um die Einhaltung des Fütterungsverbotes für Enten.« Weitergehende Maßnahmen zur Verbesserung der wasserwirtschaftlichen Bedingungen seien aber nicht in Planung.