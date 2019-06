Der Neubau der maroden Brücke der Bahnhofstraße über die Bahntrasse bedeutet auch das Aus für einige Kleingärtner an der Wollmarktstraße. Die Stadt hat den Pachtvertrag mit dem Verein bereits gekündigt, Einzelheiten werden noch geklärt.

Von Maike Stahl

Das berichtete Stadtplanerin Renate Ahrens auf Anfrage der SPD am Donnerstagabend im Bauausschuss. Allerdings handele es sich bei den Flächen um so genanntes Grabeland, das nicht als Kleingarten unter das Bundeskleingartengesetz falle, sagte sie. »Für Grabeland gilt, dass es nur mit einjährigen Pflanzen bestellt werden darf. Der Pachtvertrag ist spätestens drei Monate vor Ablauf des Pachtjahres zu kündigen«, erläuterte sie. Das habe das Liegenschaftsamt bereits getan. In Kürze soll zudem ein ursprünglich für gestern terminiertes Gespräch mit dem Vereinsvorstand stattfinden, um das weitere Vorgehen abzustimmen.

Der in der Kulturwerkstatt ansässige Verein unterhält insgesamt 56 Kleingärten auf dem von der Stadt gepachteten Grabeland an der Wollmarktstraße. Zu den laut Vereins-Internetseite etwa 120 Mitgliedern gehören 23 Nationalitäten, wobei Türken und Italiener in der Mehrheit seien. Die Stadt ist laut Renate Ahrens nicht verpflichtet, Entschädigungen oder Ersatzflächen zu stellen. Einzelheiten sollen aber noch besprochen werden. »Klar ist aber, dass der Verein und die Nutzer natürlich nicht begeistert sind«, teilte die Stadtplanerin mit.

Was den Zeitplan für den Neubau der Brücke angeht, sei derzeit vorgesehen, dass die Bahn die erforderlichen Oberleitungsarbeiten an der Bahntrasse in drei Etappen zwischen dem 1. März und dem 12. April 2021 durchführt. Die Anpassung der Oberleitungen ist durch die gewählte Brückenvariante erforderlich. Entsprechende Sperrzeiten der Bahnverbindung seien durch die DB Netz AG bereits festgelegt worden. Bis dahin sollen laut Renate Ahrens auch die Baumaßnahmen ausgeschrieben sein, so dass voraussichtlich Mitte des Jahres mit den eigentlichen Bauarbeiten begonnen werden könne. »Aber das ist zu diesem Zeitpunkt natürlich nur eine ganz grobe Schätzung«, stellte die Planerin klar. Vorab soll außerdem das ehemalige Tanklager geräumt werden.

Was die Nutzbarkeit der vorhandenen maroden Brücke über die Bahntrasse angeht, stünden in Kürze noch einmal Untersuchungen des verwendeten Stahls an. »Danach wird entschieden, ob es die Tonnagebegrenzung weiter runter gesetzt werden muss«, erläuterte sie. Wie mehrfach berichtet, ist der Neubau der Brücke erforderlich, weil diese marode ist. 17.000 Fahrzeuge sind jeden Tag auf der Bahnhofstraße und der 70 Jahre alten Brücke unterwegs. Entsprechend groß sind die Belastungen während der Bauzeit sowohl für die Pendler als auch für die Anlieger der Umleitungsstrecken. Deshalb hatte sich die Politik im April mehrheitlich für die Variante mit der kürzeren – 14 statt 22 Monate – Sperrzeit der Bahnhofstraße ausgesprochen.