Wie schon am Donnerstagabend musste die Paderborner Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag erneut zur Firma Peitzmann in Mönkeloh ausrücken. Foto: Matthias Band

Paderborn (WB/mobl). Die Paderborner Feuerwehr ist in der Nacht zu Freitag erneut zu der Brandstelle bei der Entsorgungsfirma Peitzmann an der Straße Am Atlaswerk gerufen worden. Die Polizei sprach von einem »räumlich begrenzten Brand«, der dort nach dem Feuer am Donnerstagabend nachts wieder aufgeflackert sei.