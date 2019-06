Von Maike Stahl

Paderborn (WB). Im Vergleich zum 8. April 2018 gilt es am Sonntag, eine kleine Bombe zu entschärfen. Brisant ist die Situation, weil die Frauen- und Kinderklinik St. Louise direkt am Fundort liegt und komplett evakuiert werden muss. Etwa 1000 Menschen, die in dem 250 Meter-Sicherheitsradius leben, sind betroffen.

Am Freitagmorgen hat der Krisenstab die wichtigsten Informationen für Sonntag zusammengefasst. »Wir appellieren an alle Betroffenen, sich an die Regeln zur Evakuierung zu halten, damit die Entschärfung zügig erfolgen kann. Aber ich bin optimistisch, dass wir das gemeinsam hinkriegen«, sagte Bürgermeister Michael Dreier.

Die Bombe

Die Fliegerbombe wurde am Mittwoch vergangener Woche im Dr. Everken-Weg auf einem Bauplatz nach einer Luftbildauswertung entdeckt. »Die britische Fliegerbombe mit einem Gewicht von 250 Kilogramm liegt etwa in 2,50 Meter Tiefe und hat einen Aufschlagzünder«, berichtet Karl-Heinz Klemens vom Kampfmittelräumdienst. »Von der Bombe geht keine akute Gefahr einer Selbstentzündung aus. Deshalb konnten wir den zeitlichen Vorlauf für die Evakuierung einräumen.«

Im Interview äußern sich Ordnungsamtsleiter Udo Olschewski, Karl-Heinz Klemens und Dr. Lutz Mahlke zu der Evakuierung:

Der Zeitplan

Die Frauen- und Kinderklinik St. Louise beginnt bereits am Samstag mit der Evakuierung von insgesamt um die 30 Patienten, die ins Haupthaus St. Vincenz sowie in die Geburtshilfe nach Salzkotten verlegt werden. Am Sonntag um 10 Uhr wird der Sperrbezirk abgeriegelt, damit die Evakuierung zügig vonstatten gehen kann. Dann kommt niemand mehr in den Sperrbezirk hinein.

Gesperrt werden die folgenden Straßen: Husener Straße, Höhe Waldplatz bis Höhe Notfallambulanz Brüderkrankenhaus, Mallinckrodtstraße ab Hausnummer 68 bis Höhe Grabbestraße, Schorlemmer Straße ab Hausnummer 24, Annette-von-Droste-Straße komplett, Dr.-Everken-Weg komplett, Tannenweg ab Hausnummer 11/12 sowie der Fußweg im Verlauf des Ulmenwegs/Lindenweg.

Die Bewohner müssen diese Gebiet bis 12 Uhr verlassen haben. Wenn das reibungslos funktioniert, kann direkt mit der Entschärfung der Bombe begonnen werden. »Freigeben können wir den Sperrbezirk allerdings erst, wenn diese sicher für den Abtransport auf dem Lastwagen liegt«, bittet Ordnungsamtsleiter Udo Olschewski um Geduld.

Busverkehr

Von 10 Uhr an können keine Busse mehr in das Evakuierungsgebiet fahren. Der Padersprinter wird die Linien 4, 9 und 24 dann umleiten. Die Haltestellen Winfriedstraße, Brüderkrankenhaus, Frauenklinik, Im Spiringsfelde und Uni/Südring entfallen. Als Ersatzhaltestellen dienen alle Haltestellen auf der Warburger Straße.

Anlaufstellen für Betroffene

Wer am Sonntag nicht weiß, wo er die Zeit der Evakuierung verbringen soll, ist eingeladen, sich im Hörsaalgebäude G der Universität, nahe der Mensa, einzufinden. Das Deutsche Rote Kreuz wird dort eine Betreuungsstelle einrichten. Wer seine Wohnung nicht aus eigener Kraft verlassen kann, kann die Hilfe der Feuerwehr in Anspruch nehmen. Anmeldungen für entsprechende Kranken- und Altentransporte sind in Notfällen auch am Sonntagmorgen noch unter der Rufnummer 8870 möglich, sollten ansonsten aber möglichst umgehend erfolgen.

Das ist außerdem wichtig

Für medizinische Notfälle bleibt die Ambulanz des Brüderkrankenhauses auch während der Evakuierung geöffnet. Bei Erkrankungen von Kindern wird empfohlen, zunächst den kinderärztlichen Notdienst im Medico am Brüderkrankenhaus aufzusuchen, der alles weitere veranlasst. Brüderkrankenhaus und Medico sind nur über das Kassler Tor kommend und die anliegenden Wohnstraßen wie Brüder- und die Sturmiusstraße erreichbar. Auch das Parkhaus des Brüderkrankenhauses wird gesperrt. Es wird daher darum gebeten, Patientenbesuche auf den späten Sonntagnachmittag zu verschieben, wenn die Evakuierung aufgehoben ist. Bei Problemen in der Schwangerschaft oder anstehender Entbindung ist von Sonntag 8 Uhr an das St. Josefs-Krankenhaus in Salzkotten die richtige Adresse.

Die Stadt Paderborn, die Polizei und das WESTFÄLISCHE VOLKSBLATT werden über die Social Mediakanäle Twitter, Instagram, Facebook sowie Internetseiten über den aktuellen Stand der Entschärfung informieren.