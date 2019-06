Von Maike Stahl

Paderborn (WB). Gleich an mehreren Stellen im Stadtgebiet hat der Bauausschuss am Donnerstagabend planerisch die Weichen für neuen Wohnraum gestellt. Der größte Teil soll auf dem etwa 20 Hektar großen Gelände der Dempsey-Kaserne in Schloß Neuhaus entstehen.

Das entsprechende Strukturkonzept für die künftige Entwicklung des Kasernengeländes hat der Bauausschuss dem Rat einstimmig zur Verabschiedung empfohlen. Zum einen könnten dort die Anfang der 1930er Jahre errichteten und 1980 modernisierten Mannschaftsgebäude an der Husarenstraße zu Wohnraum umgebaut werden, zum anderen ­sollen weitere Flächen als Wohnbaugebiete ausgewiesen werden. Dabei sollen mindestens 30 Prozent der Wohnungen im Rahmen des geförderten Wohnungsbaus entstehen.

Insgesamt rechnet die Verwaltung damit, dass auf dem Dempsey-Gelände, das die Briten voraussichtlich im November an die Bundesanstalt für Immobilien ­(Bima) zurückgeben werden, bis zu 300 Wohneinheiten für 500 bis 700 Einwohner entstehen können. Zudem soll eine Fläche für kleine, nicht störende Gewerbe­betriebe ausgewiesen werden, die an die vorhandenen Gewerbe­flächen im Westen des Gebiets anschließt.

Damit die Kinder der künftigen Bewohner adäquat betreut werden können, soll auf dem Gelände außerdem eine Kita mit vier bis fünf Gruppen entstehen. Eine eigene Grundschule ist nicht vorgesehen. Stattdessen sollen die benötigen zwei Klassenstärken pro Jahrgang durch Erweiterungen an der Grundschule Josef in Mastbruch sowie der Grundschule Thune in Sennelager aufgefangen werden. Bis die ersten Bagger anrücken können, wird es allerdings noch einige Zeit dauern. Denn das Strukturkonzept, das der Rat am 11. Juli beschließen soll, ist erst die Grundlage für einen städtebau­lichen Wettbewerb, in dem die Planungsgrundlage für das Kasernengelände ermittelt werden soll. Diese muss dann noch in Baurecht umgesetzt werden.

Baurecht schaffen möchte der Ausschuss an der Detmolder Straße gegenüber des Baugebietes Brukterer Weg am Tausendquellpark. Dort wollen die Grundstückseigentümer südlich des bestehenden Drei-Hasen-Autoverkaufshofes drei Wohngebäude mit jeweils 14 Wohneinheiten errichten. Den ursprünglich schon Anfang vergangenen Jahres in einem vorgelegten Konzept vorgesehenen Bau eines Autohauses im nörd­lichen Bereich will der Grundstückseigentümer zunächst zurückstellen. Auch bei diesem Projekt, für das der Antragsteller die Planungskosten trägt, soll ein Drittel geförderter Wohnraum geschaffen werden.

Geförderten Wohnraum will die Stadt außerdem auf dem ehemaligen Gelände der Domschule am Bischofsteich schaffen. Die Schule ist 2016 abgerissen worden, seitdem befindet sich dort eine ungenutzte Rasenfläche. Auf der 6000 Quadratmeter großen Fläche sollen im Bereich des ehemaligen Schulhofs nun zwei Mehrfamilienhäuser mit Wohnungen sowie im nördlichen Bereich ein öffentlicher Spielplatz entstehen.